L'aeroport de Girona registra només 71 passatgers durant tot l'abril

L'aeroport de Girona ha viscut la dada més crua de passatgers dels últims anys aquest mes d'abril amb només 71 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar Això representa una disminució del 99,96% respecte el mateix mes de l'any passat, quan hi havia 175.372 passatgers.

El nombre d'operacions també ha caigut en picat, amb 70 vols. Això representa un 95,15% menys que l'abril de 2019. Per la seva banda, les mercaderies també han caigut, tot i que amb més moderació que els passatgers. Durant el mes d'abril s'han transportat 656 kg de càrrega, un 51% menys que el mateix mes que l'any passat.

Números més que vermells a l'aeroport de Girona aquest mes d'abril. Els passatgers han caigut un 99,96% respecte al mateix mes del 2019 i només 71 persones han trepitjat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. L'any passat en aquest mateix mes ho van fer 175.372. De fet, l'abril és un dels mesos en què s'inicia l'arrencada de passatgers a la terminal gironina, on els mesos d'estiu hi arriben a passar més de 300.000 persones en un mes.

El mes de març ja hi va haver una davallada del 68,25% respecte l'any anterior, ja que tan sols hi havia 12.753 passatgers. Tot plegat fa que en els quatre primers mesos del 2020 hagin passat tan sols 84.043 passatgers per l'aeroport gironí, un 70% menys que el mateix període ara fa un any. Una xifra que es queda a menys de la meitat de totes les persones que ho van fer tan sols en el mes d'abril de 2019.

Les operacions també s'han desplomat aquest mes d'abril amb una caiguda del 95,15%. En tot el mes només s'han produït 70 enlairaments i aterratges. No tots els vols han estat comercials, ja que per exemple el 24 d'abril es va enviar un comboi per al transplantament d'òrgans d'un pacient de Pamplona.

Per altra banda, les mercaderies també han sumat números vermells, tot i que en menor mesura que els passatgers i el nombre d'operacions. En aquest cas, el transport de mercaderies ha caigut un 51,1% amb 656 kg.