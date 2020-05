Cesar Bordehore: «L'infectat ha d'avisar els seus contactes de tres dies abans de tenir símptomes, o no hi haurà fi»

Realitza models matemàtics de l'evolució de la pandèmia. Coincideixen les fases que manegen amb les reals?

Nosaltres no ens fiquem en què cal fer en la desescalada, estudiem la dinàmica de l'epidèmia. El que cal fer és reduir al màxim el nombre de noves infeccions i per a això cal reduir la possibilitat de contagi, però nosaltres no entrem en el que cal obrir o tancar quant a l'activitat econòmica. No hi ha una recepta màgica, és una situació que depèn del compromís individual de mantenir la distància social, usar màscara i reduir al màxim l'estada en llocs tancats. Si el Govern ha decidit que la desescalada es desenvoluparà en quatre fases, doncs quatre. Nosaltres estudiarem els resultats. Però cal preveure que si augmenta el moviment social tenint encara casos positius, el número d'infectats augmentarà.

Ha sorgit una gran polèmica en aquest canvi a la fase 1.

L'actitud de Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana de demanar la passada en bloc a la fase 1 no té sentit si no es complien les condicions. Si es passa sense haver de fer-ho, s'incorre en una negligència perquè pot haver-hi un rebrot que freni encara més l'activitat econòmica. Entenc que no és una decisió capritxosa.

Les xifres de morts i d'ingressos en UCI han descendit, però molts experts alerten de possibles rebrots. Són capaços de preveure'ls amb els models?

És més que possible que hi hagi rebrots en el número d'infectats per dia, tant de bo siguin lleugers, però ja està passant a Alemanya o Corea en anar relaxant les mesures. Entre el 70 i el 80% dels infectats no tenen símptomes però transmeten la malaltia. A Wuhan també acaben de detectar un cas després de setmanes sense detectar-ne cap, i cal pensar que no serà un, que seran diversos.

Per què passa això després de passar un temps sense contagis?

És molt difícil detectar els asimptomàtics i per probabilitat el simptomàtic ve de quatre o cinc asimptomàtics que han estat transmetent la malaltia. La quarantena és de catorze dies perquè al dia quinze la probabilitat de contagi és zero. Però la probabilitat més alta de contagi es dona els dos o tres dies abans de tenir símptomes i fins sis dies després. Aquests vuit-deu dies són els més infectius. De fet, calculem que la meitat de les transmissions es deuen a aquestes infeccions de persones asimptomàtiques.

Llavors és impossible que no es produeixin rebrots.

La solució és que es diagnostiquin el més aviat possible els casos. El més important és que una persona que dona positiu avui ha de comunicar-ho a les autoritats sanitàries, però sobretot que pensi on i amb qui ha estat els tres dies anteriors a tenir símptomes i alerti perquè els seus contactes es posin en autoquarantena, siguin amics o establiments en els quals hagi estat. Si desenvolupa símptomes ho farà al cap de sis dies d'haver-se infectat, però serà infectiu des del tercer dia, així que ha de fer memòria. A més, tenir la prova negativa no significa que no estigui infectat, perquè si et fan la prova al primer o segon dia d'haver-te infectat possiblement no detecta la càrrega viral.

És partidari de rastrejar aquests contactes amb el mòbil, com s'ha fet en altres països i ja desenvolupa Europa?

Té els seus pros i els seus contres perquè el fet de passar al costat d'una persona infectada no significa que t'hagis d'infectar, les probabilitats augmenten amb el tracte amb ella, si parles a mig metre sense màscara sí, però si simplement passes al costat, no. Però són aquests contactes directes els que per responsabilitat han d'aïllar-se i als quals s'han de realitzar les PCR als tres o quatre dies d'haver tingut el contacte amb la persona infectada. Si no, això no tindrà fi.

Hauria de ser obligatori l'ús de mascareta?

Des del meu punt de vista, sí. Almenys en zones centrals de ciutats grans on el moviment i l'encreuament de persones és major, sí. Una altra cosa potser és als afores d'un poble on la persona que veus més a prop quan vas per la vorera està a tres o quatre metres. És la manera d'evitar contagis en aquest lapse de temps en què estàs infectat sense saber-lo. Els escenaris que remenem amb els models és que hi ha entre vuit i deu vegades més infectats dels reportats. I, és clar, si en un poble en lloc de tres infectats n'hi ha 30 que s'estan movent, en tres dies seran 300 i en una setmana, 3.000.

Haurien de realitzar-se les proves PCR a tota la població?

No. Primer perquè és impossible fer 45 milions de test en un breu espai de temps, no hi ha capacitat suficient per fer-ho. El que sí que s'hauria de fer és a qualsevol que tingui símptomes per lleus que siguin. No al 25% dels que tenen símptomes, sinó al 100% i també als contactes d'aquestes persones durant els tres dies anteriors al fet que hagin manifestat símptomes. L'altra alternativa per a aquests contactes és la quarantena, és a dir, que millor fer-los el test.

Què pensa quan veu imatges de carrers plens i amb gent sense màscara?

No sé si no està ben explicat el que cal fer, però em fa pena que l'esforç que hem fet entre tots no serveixi de res per a la relaxació social de les mesures. Hem de complir les mesures, la gent ha de conscienciar-se com ho ha fet amb portar el cinturó de seguretat. La vacuna trigarà, no és tan senzill aconseguir-la i tampoc que arribi a tothom.