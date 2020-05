Més de 1.600 llocs de treball per a persones amb discapacitat

La Fundació Eurofirms, que treballa en la integració de persones amb discapacitat, ofereix 1.624 ofertes de feina a aquest col·lectiu. Els perfils més buscats per cobrir aquestes vacants són operaris de producció, mossos de magatzem i teleoperadors. Aquests últims són els perfils més sol·licitats per les empreses a causa de la situació excepcional que estem vivint.

Per sectors, els que compten amb més ofertes de feina per cobrir amb persones amb discapacitat són el sector de la logística, la indústria i l'atenció al client. Segons un comunicat de l'empresa, Barcelona, Girona, Madrid i Aragó són les zones que més perfils demanen. El procés de selecció que realitza la fundació es focalitza a encaixar les capacitats amb les necessitats i consta de diverses fases que ajuden a la integració laboral del candidat amb l'objectiu que encaixi a la perfecció. Un cop el treballador s'ha incorporat, es realitza un seguiment al seu lloc de treball per assegurar la integració a l'empresa i entorn.

D'altra banda, es du a terme una detallada avaluació del lloc de treball per seleccionar el candidat que millor hi encaixi. Des de la seva creació l'any 2008, la Fundació Eurofirms ha realitzat 2.590 insercions laborals de persones amb discapacitat en tot el territori espanyol.

La fundació

Aquesta fundació treballa amb l'objectiu d'aconseguir la normalització de la discapacitat a la societat, i busquen augmentar el nombre d'insercions laborals. A més, està realitzant diverses accions dirigides a augmentar l'ocupació dels candidats i a generar entorns més inclusius a les organitzacions. D'altra banda, assessora les empreses sobre el compliment de la Llei General de la Discapacitat i gestiona mesures alternatives sempre orientades a fomentar el compliment a través de la integració.

Les famílies

La fundació Adecco ha presentat un informe on s'ha realitzat un treball de recerca amb el propòsit de visibilitzar els reptes que introdueix la discapacitat en les unitats familiars, particularment en l'àmbit de l'ocupació i de la conciliació. Davant la situació insòlita que travessem, enguany l'anàlisi s'ha centrat en la crisi sanitària del coronavirus, un punt d'inflexió que, previsiblement, canviarà molts paradigmes, i serà, segons indiquen, el de la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat un dels més rellevants.

Segons l'estudi, un 66,7% de les famílies catalanes opina que la crisi de la COVID-19 suposarà una reculada en el repte de la plena inclusió dels seus fills amb discapacitat. Sostenen que, durant els dies de confinament, «s'ha desfet gran part del camí» i que en alguns aspectes, principalment el social, tindrà un impacte negatiu en l'evolució dels seus fills amb discapacitat, i per aquest motiu la fundació ofereix un seguit de recomanacions destinades a les empreses. En primer lloc, recomanen aplicar criteris inclusius en els processos de selecció, ja que la crisi del coronavirus ha accentuat el risc de pobresa i exclusió d'algunes llars amb persones amb discapacitat. Si abans de la pandèmia ja travessaven una situació delicada, avui la seva situació s'agreuja davant la pèrdua d'ocupacions en l'economia irregular, la disminució d'ingressos o l'empitjorament de la salut física i/o emocional d'alguna de les persones en la unitat familiar. Per tant, és important activar un pla d'emergència en les empreses, perquè incorporin criteris inclusius en els seus processos de selecció.

D'altra banda, incideixen en el reforç d'estratègies de diversitat i inclusió sense ideologies. Perquè les persones que tenen algun tipus de discapacitat no retrocedeixin en el camí i puguin arribar a la plena inclusió. Per tant, recomanen identificar projectes i accions, en cada sector d'activitat, que abordin d'una manera operativa i estratègica situacions de desigualtat que els afecten directament en el context empresarial.

Per últim, demanen realitzar un suport de programes de voluntariat que acompanyin les persones amb discapacitat en la seva inclusió social i laboral. El contacte amb el món de l'empresa durant el confinament garanteix la connexió social i reforça les habilitats de comunicació i socialització de les persones amb discapacitat. D'altra banda, també incideixen en la necessitat que, quan de manera progressiva es restableixi la normalitat, el vincle entre les persones amb discapacitat i les empreses haurà de reforçar-se per no retrocedir en la igualtat d'oportunitats i en la no discriminació de les persones amb discapacitat en l'àmbit professional.