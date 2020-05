La Policia Municipal de Girona tindrà 10 pistoles de gas pebre

L'Ajuntament de Girona comprarà 10 pistoles de gas pebre per a la policia local de la ciutat, una reivindicació del cos. Segons va informar ahir la Cadena Ser, el consistori hauria acabat de prendre la decisió arran d'algunes situacions que han patit els agents durant la crisi sanitària, com intentar reduir persones que s'havien saltat el confinament i s'havien posat violentes. Segons va detallar ahir la batllesa al mitjà radiofònic, l'Ajuntament ha optat per aquesta arma en detriment de les Taser perquè es considera que és la que causa menys dany a la persona a la qual es dispara i va advertir que el protocol deixa molt clar en quines situacions es pot utilitzar: per reduir individus -en cap cas per dispersar multituds- i que s'ha de gravar amb vídeo cada actuació. La compra ja està feta i està previst que arribin proximament.

El mes de juliol passat, les policies gironines ja havia demanat estendre l'ús de pistoles de gas pebre, les càmeres de gravació unipersonals i els drons per garantir la seguretat. El cap de l'associació que les agrupa, David Puertas, va explicar que el gas pebre i les Taser se situen entremig del cos a cos i l'ús de l'arma de foc, i va defensar la seva utilitat a l'hora de reduir delinqüents amb seguretat. Sobre les de gas pebre, Puertas va assegurar que permeten evitar el contacte directe, garanteixen la seguretat dels agents i, dins una escala de gradació, se situen entre el cos a cos i les descàrregues elèctriques.

També va concretar que els drons, per exemple, permetrien a les policies locals controlar platges o esdeveniments on es concentri força gent. L'associació que presideix agrupa una quarantena de policies locals i vigilants municipals.