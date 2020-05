Sanitat no descarta una nova onada i adverteix que podria tornar el confinament

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assenyalar ahir que «no és descartable» un segon brot de COVID-19 a Espanya, per la qual cosa va demanar als ciutadans que segueixin les recomanacions sanitàries per evitar que calgui tornar a una situació de confinament estricte, com el que s'ha produït des de l'estat d'alarma de mitjans de març.

Un document de l'Exèrcit de Terra preveu dues onades més de l'epidèmia generada pel COVID-19 i un termini d'un any o un any i mig per recuperar la normalitat, tot i que assumeix que cap vacuna oferirà un cent per cent de protecció ni podrà estar llista fins a principis de 2021.

En roda de premsa després del Consell de Ministres d'ahir, el ministre va ser preguntat sobre aquest document. «No és descartable una segona onada, el millor és seguir les recomanacions que estem donant», va comentar, ressaltant els «esforços» que està realitzant tota la comunitat científica internacional per trobar una vacuna, tot i que no va fixar terminis de quan podrà estar disponible.

Per això, el ministre va recordar que, dins d'aquesta «nova normalitat» fins a trobar una vacuna, serà necessari «aprendre a relacionar-se de manera diferent». «Si seguim les instruccions al peu de la lletra, si fem servir la màscara de manera obligatòria en el transport públic i mantenim la distància interpersonal, és la mesura més eficaç per evitar una segona onada», va apuntar.