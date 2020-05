Alerten del perill dels missatges antivacunes per al coronavirus

Especialistes de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i professors de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) alerten dels riscos que suposen el moviment antivacunes, que ja ha difós missatges contraris a l'ús de la futura vacuna de la Covid-19.

Quan ja se superen els tres milions de contagiats pel nou coronavirus a tot el món i hi ha milers de milions de persones confinades, setanta-set laboratoris científics desenvolupen una vacuna contra el virus i sis ja es troben en la fase d'assajos clínics.

«La primera opció per aconseguir interrompre la transmissió de la infecció és, sens dubte, la vacunació massiva, i es fan uns esforços ingents per desenvolupar diferents productes vacunals i avaluar-ne l'eficàcia», explica Xavier Bosch, investigador de l'ICO i professor de Ciències de la Salut de la UOC. Aquest expert en epidemiologia del càncer causat per infeccions i la també metgessa de l'ICO Assumpta Company adverteixen, en un article conjunt, del risc que el moviment antivacunes sembri dubtes sobre la futura vacuna de la Covid-19.

Ambdós critiquen que algunes celebritats ja hagin emès missatges contra aquesta vacuna i posen com a exemple la rapera britànica MIA, la dissenyadora i influencer espanyola Miranda Makaroff, que han expressat el seu rebuig a les xarxes socials, i el tenista Novak Djokovic, que s'ha mostrat contrari a la seva possible imposició per poder viatjar i tornar a competir. La mateixa postura es desprèn d'una enquesta feta a França al març, segons la qual el 26% de les persones consultades són reticents o contraris a la vacunació.

Davant d'això, Assumpta Company recorda que «l'impacte negatiu d'aquestes actituds va portar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a declarar l'escepticisme vacunal una de les deu prioritats sanitàries de l'any passat». Per la seva banda, Bosch –la investigació del qual va contribuir a identificar el virus del papil·loma humà (VPH) com a causa de la majoria de càncers de coll d'úter– remarca que, «en contrast amb el virus de la Covid-19, per als VPH sí que tenim vacunes excel·lents»; tot i això, va admetre que hi ha «posicions contràries que han torpedinat temporalment la vacunació en països com el Japó, Colòmbia o Dinamarca, i han sembrat confusió en la comunicació entre sanitaris, metges i famílies». Segons l'investigador, el problema no afecta una sola vacuna, perquè atacar-ne una «acaba afectant la percepció del benefici de totes de manera erràtica i impredictible, i el resultat és la creació de bosses d'individus mal vacunats que són el substrat de casos aïllats i de brots futurs».

Entre els raonaments que podrien fer dubtar de la vacuna de la Covid-19, Xavier Bosch diu que «és probable que el confinament general o l'arribada de tractaments redueixi la percepció de risc». També es refereix al fet que, de totes les possibles vacunes en estudi, «podria ser que la final resultés eficaç parcialment», per sota de les expectatives, i això «frenaria l'entusiasme per llançar una vacunació universal». Altres factors que podrien jugar en contra seria la manca inicial de vacunes per a tota la població, que el seu finançament vagi en detriment d'altres polítiques sanitàries, una «possible manca de transparència sobre conflictes d'interès», la difusió d'«arguments infundats sobre la inseguretat de la vacuna», la «politització de la vacunació i notícies falses» i «actituds obstinades tot i que es demostren incorrectes».