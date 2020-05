Col·lapse del sistema en el primer dia de la preinscripció telemàtica

La preinscripció virtual de l'alumnat que al setembre ha de començar l'educació infantil, la primària o la secundària obligatòria va començar ahir a les vuit del matí i a la tarda ja superava les 19.000 sol·licituds. Un volum d'activitat elevat que va col·lapsar el sistema informàtic, posant a prova els nervis de les mares i els pares que intentaven presentar la documentació, tal com va quedar palès en nombrosos missatges publicats a les xarxes socials.

Tot i que el Departament d'Educació va informar que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació estava resolent la «incidència» al final del matí, a la tarda encara hi havia usuaris que no podien entrar al web de la preinscripció, on un missatge els notificava «problemes tècnics».

La Conselleria, per la seva banda, recordava que el tràmit es pot fer les 24 hores del dia –també durant els caps de setmana–, que l'ordre de les peticions «no comporta cap prioritat» i que hi ha temps fins al 22 de maig; a partir del dimarts 19, les preinscripcions escolars també es podran fer de manera presencial, amb cita prèvia i respectant una sèrie de mesures de seguretat sanitària.

Si no hagués estat per la pandèmia i el confinament, aquest procés s'hauria realitzat a finals de març i després d'haver visitat les escoles o els instituts en jornades de portes obertes que ara, en molts casos, també s'han convertit en virtuals.

El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació, Juanjo Falcó, va atribuir les dificultats tècniques a «un flux molt alt de gent a la xarxa» i al fet que «el primer dia dels terminis és quan s'acumulen més peticions». Falcó va fer aquestes consideracions en una entrevista a l'emissora de ràdio Onda Cero, on també va explicar que el Departament preveu que la preinscripció telemàtica acabarà essent l'opció majoritària de les famílies. El desplaçament als centres, que l'administració està desinfectant i proveint de mampares, guants o gel hidroalcohòlic, es reserva per a aquelles persones que no tenen a casa els recursos necessaris per formalitzar la preinscripció de manera virtual.

El procés té la col·laboració dels ajuntaments i, en el cas de Girona, promou la preinscripció telemàtica conjuntament amb els centres educatius i l'Oficina Municipal d'Escolarització ofereix un servei d'assessorament telefònic.

Després dels estudis obligatoris, serà el torn dels postobligatoris, de manera que la preinscripció per cursar batxillerat s'ha programat del 27 de maig al 3 de juny, els cicles formatius de grau mitjà del 2 al 8 de juny i els de grau superior, del 10 al 17. Ahir, el Departament d'Educació va anunciar que dilluns obrirà un canal virtual d'informació i orientació («Al teu costat en la tria educativa») per ajudar a escollir entre els diferents tipus d'ensenyaments postobligatoris. La proposta vindria a ser una alternativa al Saló de l'Ensenyament i altres fires suspeses per la Covid-19.

El calendari també inclou les proves d'accés a la formació professional, per a les quals la inscripció ja està oberta fins al 21 de maig.

Fiscalització del procés

D'altra banda, el Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per comprovar que les preinscripcions en confinament es fan «de manera adequada, respectant els drets dels infants i de les famílies». Alhora, la institució denuncia que ha rebut queixes sobre «la distribució de dispositius electrònics i connectivitat entre l'alumnat socialment desfavorit» i per «la manca de celeritat de la seva tramesa».

Pel que fa a la preinscripció telemàtica, el Síndic recorda que el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya contemplava aquest sistema que, segons afirma, «permet guanyar en transparència i igualtat en l'accés a l'oferta escolar». De totes maneres, i davant la situació extraordinària que s'està vivint, ha dit que «vol conèixer si el comportament de la demanda ha estat similar a altres anys, i també si totes les famílies han pogut presentar adequadament la sol·licitud, també les famílies socialment menys afavorides», motiu pel qual ha obert una actuació d'ofici.