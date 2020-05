El consum d'aigua cau fins al 53,4% a Cadaqués i el 37,3 a Empuriabrava

El consum d'aigua a municipis, sobretot turístics, ha caigut durant el confinament amb relació al relació al mateix període de l'any passat de mitjana un 20%, per sobre el 30% a les poblacions turístiques. Els registres més destacats són els 53,4 % de Cadaqués i el 37,3 %d'Empuriabrava.

El Consorci de la Costa Brava ha subministrat un 20,5 % menys d'aigua en les darreres vuit setmanes amb relació al mateix període del 2019 en el conjunt de les seves tres xarxes (Costa Brava nord, Costa Brava centre i Costa Brava sud). Només en el mes d'abril, el descens del volum respecte d'un any enrere ha estat de 351.787 m3 menys (d'1.516.735 a 1.164.948 m3, -23,2 %).

La reducció percentual s'ha accentuat especialment a les xarxes de Costa Brava sud (33,9 %) i de Costa Brava nord (32,1 %).

En el cas de Costa Brava centre, en el conjunt de la xarxa pràcticament no s'observen variacions respecte del 2019 (disminució del 2,9 %), perquè l'abastament a la Mancomunitat de Palafrugell enguany va començar a mitjans de març, en comptes de finals de maig com l'any passat, i perquè el municipi de Vidreres ha augmentat el seu consum d'aigua a conseqüència de les noves connexions de la xarxa de distribució en baixa. Ambdues situacions, a més de la constància en la demanda de les poblacions amb poc pes en l'activitat turística, han esmorteït la caiguda de la demanda de consums observada en els municipis turístics, segons el Consorci.

La tendència s'ha pogut constatar clarament als municipis on el Consorci de la Costa Brava fa més del 95 % de l'abastament anual en alta (Cadaqués, Empuriabrava —dins el terme municipal de Castelló d'Empúries—, Roses i Lloret de Mar). Es tracta de poblacions molt vinculades al turisme i en què la pràctica absència de recursos locals permet fer una quantificació més precisa de l'impacte del confinament sobre la demanda d'aigua.

El tancament de bars, restaurants i hotels per la pandèmia, i en general de l'activitat turística, ha provocat una forta disminució de la demanda. I el consum d'aigua que farien, una part del qual, propiciat per clients de fora del municipi, simplement ja no es produeix.



53,4% de Cadaqués

Tots quatre municipis presenten uns descensos acumulats superiors al 20 %, amb el 53,4 % de Cadaqués i el 37,3 % d'Empuriabrava com a registres més destacats. Des de la primera setmana de confinament, les caigudes s'han anat intensificant. Per exemple, a Cadaqués es va registrar un -24,9 % del 16 al 22 de març, mentre que la primera setmana de maig va enfilar-se fins al -72,6 %. Precisament en aquesta última setmana, la disminució ha estat del 37 % a Empuriabrava, del 36,8 % a Lloret de Mar i del 25 % a Roses.

Tant pel que fa al conjunt de les tres xarxes com als mateixos municipis es constata que "la baixada en el volum de subministrament és més destacada durant els caps de setmana que en dies laborables", constaten. Entre la Costa Brava nord, la Costa Brava sud i la Costa Brava centre, s'ha distribuït un 18,5 % menys d'aigua de dilluns a divendres durant el confinament que en les mateixes dates del 2019, mentre que els dissabtes i diumenges la caiguda ha arribat fins al 25,2 %.

La nova prolongació de l'estat d'alarma fa pensar que es mantindrà la inèrcia actual durant el maig. Es preveu una caiguda al voltant del 30 % durant aquest mes, respecte de l'any passat, en les tres xarxes de subministrament d'aigua en alta del Consorci de la Costa Brava.