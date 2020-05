La Generalitat proposa que Girona entri a la Fase 1 de desescalada el dilluns 18

El Govern de Catalunya demanarà al Ministeri de Sanitat que les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central passin a la Fase 1 de desconfinament dilluns que ve, dia 18, amb el que la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana quedarien una setmana més en fase zero. Les regions que es plantegen per passar ja a la fase 1 estan en risc baix (Lleida, Catalunya Central i Tarragona) o moderat ( Girona, Barcelona ciutat, l'Alt Pirineu i Aran i l'Ebre ), amb dades del 9 de maig. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas demana a la ciutadania continuar alerta «per preservar la salut» i permetre «activar l'economia».

Si Sanitat aprova aquesta petició, amb aquestes noves zones seran sis les regions sanitàries catalanes que estaran en Fase 1 de desconfinament, i quedaran en Fase 0 Barcelona ciutat, i les dues regions metropolitanes, la Nord i la Sud.La Consellera de Salut, Alba Vergés, insisteix que tendència és decreixent, i els riscos moderats no són d'aquells «que s'hagin d'agafar amb pinces». És per això que estudiaran una proposta per a la regió metropolitana.

Amb aquesta proposta, aprovada ahir dimecres pels responsables del Procicat, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el director de Salut Pública, Joan Guix, mantenen l'aposta de la Generalitat per la prudència i la seguretat davant del desconfinament.



Crida a la responsabilitat

La proposta perquè Girona passi a la fase 1 era esperada pel territori, després que la setmana passada es deixés la regió en fase zero. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, destaca que la proposta de la Generalitat perquè la Regió Sanitària passi a la fase 1 és un reflex que la situació ha millorat. Però també alerta que, en cap cas, la pandèmia ha tocat fi. Per això, després dels moments de «certa frustració» que es van viure la setmana passada, quan Girona es va mantenir en fase 0, Madrenas fa una crida a la ciutadania perquè continuï alerta «per preservar la salut», tant la de cadascú com la d'aquells més propers, i permetre «activar la nostra economia».

La setmana passada, Madrenas va avalar que Girona i la seva Regió Sanitària es mantinguessin en fase 0. Perquè tot i que el risc de contagis per coronavirus era moderat, també és cert que dins aquest escalat, el territori se situava a la banda alta. A més, l'alcaldessa de Girona va fer un toc d'atenció a la ciutadania, perquè n'hi havia molts que no es prenien seriosament la desescalada, se saltaven les prohibicions i buscaven com aprofitar les franges horàries per sortir diferents cops al dia al carrer.

La incidència del coronavirus en els últims set dies se situa a la regió sanitària de Girona en 35,4 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a Barcelona és de 36 casos, segons dades facilitades pel departament de Salut.

No obstant això, el Govern ha decidit proposar al Ministeri de Sanitat que les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya central puguin passar a la fase 1 el pròxim dilluns dia 18 i mantenir a Barcelona ciutat i a les regions sanitàries Metropolitana Nord i Metropolitana Sud en la fase 0.

En aquesta diferència de velocitat cap al desconfinament ha pesat el fet que Barcelona, a l'igual que les dues regions metropolitanes, Nord i Sud, concentren més de la meitat de la població catalana, en concret el 66%.

Aquest fet, així com la gran mobilitat de persones que es dóna diàriament en aquestes tres zones ha pesat en la proposta de passar a la següent fase del desconfinament, segons ha explicat avui en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés.

El fet que Girona hagi registrat una incidència de 35,4 casos per cada 100.000 habitants es deu, ha indicat, al fet que en aquesta regió sanitària s'han fet aquesta última setmana moltes proves PCR a les residències geriàtriques i s'han detectat casos de coronavirus.

En concret, la regió sanitària Metropolitana Nord presenta un risc baix de rebrot de la pandèmia, però té una població en el seu conjunt d'1,9 milions de persones, la més elevada de Catalunya. Les reunions amb l'Ajuntament de Barcelona continuen, així com també les converses amb les altres zones de l'àrea metropolitana.