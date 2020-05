JxCat votarà a favor d'investigar la gestió de les residències, competència d'ERC

El portaveu de JxCat al Parlament català, Eduard Pujol, va anunciar ahir que votaran a favor de la comissió d'investigació sobre la gestió de les residències de gent gran durant la crisi del coronavirus. En roda de premsa telemàtica, va explicar que ERC coneix el sentit del vot de JxCat i que emmarquen la seva posició en la «normalitat i sense ànim de polèmica», conscients que els republicans han gestionat les residències, primer des de la Conselleria de Treball i després des de la de Salut. També va assegurar que està convençut que ERC estarà d'acord amb la comissió «perquè toca analitzar, avaluar, explicar, escoltar i prendre el pols de la situació que hi ha».

El portaveu de JxCat al Parlament va admètre que «no tot s'ha fet bé» des del Govern en tots els àmbits, no només en el de les residències, i que allò important és que es vulgui fer sempre bé.

Sobre que el president de la Generalitat, Quim Torra, vulgui celebrar un debat específic sobre la crisi, Pujol va defensar que té «tota l'autoritat» per explicar-se en la càmera en el que, a parer seu, és un exercici de transparència.

En relació a la petició de compareixença al Parlament de la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, per les adjudicacions quan era al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC), va recordar que ja va donar explicacions en el seu moment «i sempre que se li ha requerit».

«Hauríem de respectar els temps judicials. És un cas judicialitzat», va subratllar Pujol, destacant que, tot i que no tenen una posició tancada al respecte, JxCat està més a prop de votar no a la petició de compareixença que de l'abstenció.

Sobre la petició de compareixença de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, després de la confirmació de la sentència del cas Palau, Pujol va recordar que ja no ocupa cap càrrec ni responsabilitat política, i «s'ha fet un fart de donar explicacions de manera reiterada» a la càmera. «Convertir el Parlament en una funció que es repeteix en el temps, és un flac favor a la ciutadania i als el parlamentarisme», va assegurar Pujol, després d'explicar que encara estan debatent la posició de JxCat, però que estan més per l'abstenció. Per últim, en preguntar-li si entendria que ERC donés suport les dues peticions de compareixença,va considerar que toca que els grups actuïn «d'acord amb les seves conviccions».