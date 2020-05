L'aeroport de Girona registra només 71 passatgers durant tot el mes d'abril

Números més que vermells a l'aeroport de Girona aquest mes d'abril. Els passatgers han caigut un 99,96% respecte al mateix mes del 2019 i només 71 persones han trepitjat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. L'any passat en aquest mateix mes ho van fer 175.372. De fet, l'abril és un dels mesos en què s'inicia l'arrencada de passatgers a la terminal gironina, on els mesos d'estiu hi arriben a passar més de 300.000 persones en un mes.

Segons va informar Aena, el mes de març ja hi va haver una davallada del 68,25% respecte a l'any anterior, ja que tan sols hi havia 12.753 passatgers. Tot plegat fa que en els quatre primers mesos del 2020 hagin passat tan sols 84.043 passatgers per l'aeroport gironí, un 70% menys que el mateix període ara fa un any. Una xifra que es queda a menys de la meitat de totes les persones que ho van fer tan sols en el mes d'abril de 2019.

Les operacions també s'han desplomat aquest mes d'abril amb una caiguda del 95,15%. En tot el mes només s'han produït 70 enlairaments i aterratges. No tots els vols han estat comercials, ja que per exemple el 24 d'abril es va enviar un comboi per al trasplantament d'òrgans d'un pacient de Pamplona.

Per altra banda, les mercaderies també han sumat números vermells, tot i que en menor mesura que els passatgers i el nombre d'operacions. En aquest cas, el transport de mercaderies ha caigut un 51,1% amb 656 kg.



Altres aeroports

Aquesta situació, lligada a la crisi sanitària causa pel coronavirus i la restricció de mobilitat que ha comportat, també ha afectat la resta d'aeroports del país. A l'aeroport del Prat, el nombre de passatgers a l'abril va caure en picat amb un total de 25.307, un 99,4% menys que el mateix període de fa un any.

Respecte al nombre d'operacions va caure fins a les 1.499, un 95% menys. La davallada de l'abril s'ha fet notar en les dades acumulades des de principis d'any. Durant els quatre primers mesos, l'aeroport del Prat ha registrat 8,1 milions de passatgers, un 46% menys respecte al període comprès entre gener i abril de 2019, i 61.782 operacions, un 39,7% menys.

Quant al trànsit de mercaderies, l'aeroport va moure 4.924 tones a l'abril, un descens del 64,7%, i per darrere de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid – Barajas. En les dades acumulades, la caiguda és més moderada. En els quatre primers mesos de l'any, l'aeroport del Prat va registrar un descens del 24%, fins a 42.217 tones.

L'aeroport de Barcelona ja venia d'un mes de febrer força dolent per la cancel·lació del Mobile World Congress, amb un estancament del creixement dels passatgers. Amb les dades tancades, el nombre de passatgers va créixer un 0,4% al febrer, fins als 3,2 milions.

Barajas continua sent l'aeroport amb més passatgers, 46.743; més operacions, 2.511, i més mercaderies, 18.041 tones. Tot i això, aquestes dades representen una caiguda del 99,1%, el 92,8% i el 59% interanual, respectivament.

De fet, el coronavirus ha provocat un descens en picat de les xifres de tots els aeroports de l'Estat, fins a arribar a la caiguda del 100% en el nombre de passatgers en casos com l'aeroport Seve Ballesteros–Santander.

La davallada menys pronunciada, del 83,5%, s'ha donat a l'heliport d'Algeciras.