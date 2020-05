Els marxants reclamen mesures de seguretat als ajuntaments

El col·lectiu de marxants demana als Ajuntaments un seguit de mesures per a la reobertura progressiva dels mercats i la incorporació de totes les parades, ja que actualment només es pot dur a terme la comercialització de productes de primera necessitat. A través d'un comunicat han fet arribar un conjunt de requisits per a totes aquelles localitats on se celebrin mercats de marxants amb una xifra superior a 110 parades.

Amb l'aplicació d'aquestes mesures volen garantir la seguretat tant del comprador com del venedor i evitar la propagació del coronavirus. En primer lloc recomanen que al llarg de les primeres setmanes, els consistoris distribueixin mascaretes a tots els usuaris que no les utilitzin a l'accedir a la zona delimitada com espai comercial del mercat.

D'altra banda, demanen que hi hagi vigilància i control en l'horari i conducta dels marxants durant el muntatge i desmuntatge de les parades. Mesurar l'aforament, l'accés i sortida de l'àrea comercial utilitzant tanques o eines similars que delimitin les entrades i sortides, a més d'exposar les limitacions de la zona comercial i administrar un trànsit fluid sense permetre les aglomeracions.

A més d'aquestes mesures, aproven –tot i que de manera excepcional– que els Ajuntaments autoritzin el moviment de parades per garantir les distàncies de seguretat, però sempre hauran de ser reubicades a la mateixa zona. Tanmateix demanen i consideren vital que es faci promoció dins el municipi tant en les reobertures com periòdicament en els mesos posteriors, per d'aquesta manera agilitzar la recuperació de l'activitat.



Treballadors i clients

D'altra banda, el comunicat també compta amb un seguit de mesures de seguretat per a marxants i treballadors. Tots els marxants hauran d'estar protegits amb mascaretes, guants i gel desinfectant per oferir els productes als clients, els treballadors que interactuïn dins la zona comercial també hauran d'anar equipats amb aquestes mesures de protecció. També obliguen a garantir la distància de seguretat entre totes les parades, sent la separació lateral de com a mínim un metre i la frontal tres metres o superior, donat el cas que les distàncies siguin inferiors a les indicades caldrà utilitzar plàstics o mampares. A més, caldrà assegurar la neteja i desinfecció de les parades, del material i de les superfícies durant tota la jornada. Al comunicat també remarquen que quan l'aforament no permeti la llibertat de moviment dins l'àrea, serà obligatori circular en sentit viari, és a dir sempre per la dreta.

Aquesta última mesura també la recomanen als clients que accedeixin als mercats, a més demanen que els usuaris respectin la distància de seguretat, facin servir mascareta i guants i intentar evitar les cues a les parades.



Taula de marxants

Aquest comunicat adreçat als ajuntaments d'arreu del territori català, s'ha creat a través de l'organisme Taula de Marxants de Catalunya, el qual està format per 10 organitzacions distribuïdes i representatives del sector de la venda no sedentària, l'àmbit d'actuació, treball i representació.

L'organisme assegura que totes aquestes mesures de seguretat i higiene són necessàries per evitar els contagis i per donar confiança als usuaris que acostumen a visitar els mercats i per assolir amb garanties la tornada dels mercats.

Per últim, asseguren que el col·lectiu està conscienciat i preparat per reprendre l'activitat amb totes les mesures i noves iniciatives i alhora estan capacitats per adaptar-se a la «nova normalitat».

Diferents Ajuntaments ja han aplicat mesures de seguretat i separació física als mercats. Per exemple el de Girona, que fa uns dies va impulsar un pla al mercat de la Devesa amb diferents mesures com distribuir correlativament en una sola fila totes les parades, delimitar una separació entre si de tres metres i organitzant que s'accedeixi a les parades per un extrem i se'n surti per l'altre mitjançant un passadís amb tanques metàl·liques i cintes. A més de posar personal de seguretat per a controlar l'aforament del mercat des dels dos punts d'accés al recinte.