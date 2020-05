Mig miler de mascaretes per als usuaris del mercat setmanal de Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles va iniciar ahir al matí una campanya de sensibilització per fomentar l'ús de mascareta al mercat setmanal amb l'objectiu de promoure una compra segura i que se suma a les diferents accions que s'han anat impulsant en les darreres setmanes com el reforç en la senyalització per garantir la distància entre clients i venedors.

Durant tot el matí dos voluntaris van repartir 450 mascaretes quirúrgiques als compradors que no en duien. L'ús de mascareta no és obligatori però s'aconsella per reduir el risc de contagi. Tanmateix la policia local realitzava tasques informatives per garantir el distanciament entre persones.

D'altra banda, l'empresa constructora banyolina Amsa ha regalat 4.000 mascaretes quirúrgiques a l'ajuntament per tal que es puguin distribuir a les persones o col·lectius que ho puguin necessitar. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer va agraïr «la col·laboració desinteressada de diferents empreses locals que al llarg d'aquesta crisi sanitària han ofert la seva col·laboració a la ciutat per fer front a aquesta situació, així com a les nombroses persones voluntàries que ha donat suport en diferents tasques, com per exemple en l'elaboració de mascaretes o viseres de protecció».

El consistori també ha repartit aquest dies 2.500 mascaretes a les parades d'autobús del municipi.