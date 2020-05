La Policia Local de Sarrià denuncia quatre joves que feien «botellón»

La Policia Local de Sarrià de Ter va denunciar dimarts a la nit a quatre joves que estaven consumint begudes alcohòliques al carrer del Riu i sense cap motiu justificat per saltar-se el confinament. Segons va informar el cos policial, els joves van ser enxampats per una patrulla de paisà mentre bevien cervesa a la zona de l'arbreda. Després de ser identificats, se'ls va escorcollar i se'ls va trobar substàncies estupefaents. Per tot plegat, els agents van aixecar una acta i se'ls va sancionar administrativament.