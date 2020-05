El sector hoteler demana unitat d'acció i garanties abans d'obrir

El sector de l'hostaleria neda en un mar d'incertesa. La Federació d'Hostaleria de comarques gironines veu contradictoris l'anunci del Govern central sobre la quarantena obligatòria als viatgers internacionals i el full de ruta de la Comissió Europea, en què es demana l'obertura progressiva de fronteres. El sector reclama unitat d'acció i, juntament amb l'Associació de Càmpings de Girona i l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) vincula la recuperació dels establiments a l'obertura de les fronteres i a la mobilitat entre regions.

Federació d'hostaleria



Pas a la Fase 1

El president de la Federació d'Hostaleria de comarques gironines, Antoni Escudero, veu amb bons ulls la petició del Departament de Salut que inclou el pas de la Regió Sanitària de Girona a la Fase 1 de desconfinament, però amb matisos. Considera que és un anunci «positiu» en termes globals, però que en el cas del sector de l'hostaleria gironí tindrà un impacte menor.

Escudero considera que beneficiarà els establiments de l'interior de la demarcació i aquells més familiars. En canvi, els locals de la costa seguiran sense poder obrir per la falta de clients i turisme.

Assegura que fins que no s'obri la frontera, es tracta d'una «incongruència», ja que el gruix del teixit econòmic gironí depèn del turisme i el sector serveis. «La meitat del turisme gironí és francès i europeu i es necessita mobiltiat», diu Escudero. A més, afageix que molts negocis no poden aixecar els ERTOs amb un volum de clients tan baix i que pels hotels és complicat si no poden obrir ni fer ús de les zones comunes com ara la piscina o gimnassos.

En relació amb la quarantena de catorze dies per als viatgers internacionals, el president de la Federació considera que no s'ajusta a la realitat i que contradiu les recomanacions d'ahir de la Comissió Europea, en què aconsellava l'obertura de fronteres.

Al respecte, però, Escudero concreta que la mobiltiat entre països amb els mateixos nivells de pandèmia seria «necessari» però «insuficient» per salvar la temporada turística d'estiu.

«El que necessita el sector és començar a caminar, sempre avantposant la salut i la seguretat. Per fer-ho, torna a reclamar l'obertura de les fronteres, sobretot la francoespanyola.



Càmpings gironins



Recuperar la mobilitat

Per la seva banda, l'Associació de Càmpings de Girona tampoc amaga la preocupació per l'estat del sector i els darrers anuncis fets pel Govern espanyol. El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, confia que amb les directrius d'Europa i el canvi de fase es pugui recuperar progressivament la mobilitiat. Així mateix, «mentre no es pugui obrir la frontera i no hi hagi mobilitat interprovincial realment ens és molt complicat perquè no hi ha demanda suficient», explica.

Gotanegra preveu que a la primera quinzena de juliol pràcticament tot el sector estigui funcionant, però ha demanat una mobiltiat «àgil» i «real». «Això que tenim ara no ho és», ha dit.

Assegura que el sector està treballant per adaptar-se als protocols de seguretat i higiene. En aquest sentit diu que l'Associació de càmpings de Girona ha estat pionera i anuncia que s'ha creat un projecte per acompanyar les empreses per poder obrir amb dues premisses: generar seguretat tant a equips com a clients i recuperar la confiança.



apartaments turístics



Falten reserves

Pel que fa al sector dels apartaments turístics, supediten l'obertura dels estrabliments durant la fase 1 al fet que hi hagi reserves.

L'Associació Turística d'Apartaments considera que sense que estigui resolta la mobilitat a nivell fronterer i entre províncies el sector ho té complicat per iniciar l'activitat a partir de la setmana que ve, malgrat entrem en fase 1 Entre el 80 i el 90% dels clients són turistes estrangers i de fora de Girona, i si aquests no poden accedir a la demarcació, és complicat reprendre l'activitat, asseguren des de l'Associació.

L'entitat que representa el sector a Girona està enllestint en els protocols de seguretat i higiene per donar garanties totals als clients i treballadors i ja es tenen a punt les formacions per poder aplicar aquets protocols un cop s'hi incorporin els treballadors a la feina.