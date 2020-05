El Trueta recupera l'activitat quirúrgica

L'hospital Trueta de Girona recupera progressivament l'activitat quirúrgica, seguint les recomanacions de seguretat i fent un seguiment constant de l'evolució de la pandèmia. Segons informen en un comunicat, aquesta setmana ja hi ha hagut un augment de les intervencions quirúrgiques i estan en funcionament en horari de matí set dels vuit quiròfans de cirurgies programades, a més dels dos d'urgents. De cara a la setmana vinent, preveuen posar en marxa la vuitena sessió de quiròfan i, en aquest cas, es farà l'activitat a la tarda i no al matí. A més, el cap de setmana passat van tancar l'última de les UCI provisionals habilitades per fer front a l'increment de pacients crítics per la covid-19.

Des de l'inici de la pandèmia, l'àrea de reanimació ha estat acollint els pacients sense covid-19 que estaven en estat crític, atès que l'UCI 1 (la que ja hi havia habilitada) i les UCI que s'anaven creant acollien exclusivament pacients amb coronavirus. Així, durant les primeres setmanes de la pandèmia la reanimació, amb deu punts assistencials, es va mantenir com a "àrea neta" i es va destinar al seguiment i atenció de pacients no-covid, a càrrec dels professionals del servei d'anestesiologia i de la infermeria de l'àrea quirúrgica.

La disminució dels pacients crítics i la posada en marxa de la nova Unitat de Crítics i Semicrítics a la planta 9 ha permès que l'UCI 1 ja es faci càrrec de pacients crítics no covid-19, mentre que es concentren a la nova unitat els pacients amb coronavirus. La Reanimació, doncs, ja pot tornar a recuperar la seva funció inicial d'atenció al pacient crític postquirúrgic. Un pas que, subratllen, ha estat "molt important" per poder anar recuperant l'activitat quirúrgica de mica en mica.

Per poder realitzar l'activitat quirúrgica amb totes les garanties de seguretat, tant per als pacients com per als professionals, han sectoritzat el bloc quirúrgic entre zona covid i no-covid. Han destinat un quiròfan a atendre pacients amb diagnòstic o sospita de tenir la malaltia i han habilitat àrees de preparació prequirúrgica i reanimació postquirúrgica separades per a aquests pacients.

Aquesta nova organització ha fet que hagi estat necessari utilitzar l'espai de la cirurgia major ambulatòria (CMA). Els propers dies es faran obres d'ampliació de l'àrea quirúrgica per poder guanyar més espai, en una àrea que fins ara estava destinada a la direcció de recursos humans.

La setmana passada també es va posar en marxa una consulta d'infermeria que es dedica exclusivament a fer les proves de PCR (que es fan, entre d'altres pacients, a tots els que s'han d'operar) que s'han afegit, com una prova més, a les del preoperatori. En el cas que el pacient sigui positiu, normalment s'aconsella ajornar l'operació fins que s'hagi superat el virus.

A banda de l'atenció al pacient crític no COVID-19, l'equip d'anestesiòlegs ha fet les intubacions dels 148 pacients crítics amb COVID-19 que han passat pel Trueta i de la realització de traqueotomies, juntament amb altres professionals d'especialitats com ara otorrinolaringologia, cirurgia general, cirurgia maxil·lofacial o cirurgia toràcica. Aquestes han estat les tècniques amb un risc de contagi més elevat i que ha comportat utilitzar mesures de protecció individual molt importants. Fins al dia 30 d'abril s'havien realitzat 51 traqueotomies, fet que representa realitzar aquest procediment a un de cada tres pacients crítics amb la covid-19.

Aquest procediment es fa a determinats pacients crítics que al cap de 7-10 dies d'intubació no milloren. Quan l'equip d'intensivistes considera que la recuperació és prou bona es procedeix a l'extubació. Abans de la covid, es feien traqueotomies al 10% dels pacients crítics i al Trueta se'n solen fer entre 60 i 70 a l'any.

El cap de setmana passat van tancar l'última de les UCI provisionals que s'havien posat en marxa (l'UCI 4), que s'ha deixat muntada per si s'hagués de tornar a fer servir per necessitats assistencials.