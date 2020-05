La cancel·lació de creuers al port de Palamós suposarà la pèrdua de més d'un milió d'euros

Els creuers no tornaran fins, com a mínim, el mes de juliol.

El port de Palamós no rebrà cap creuer, com a mínim, fins al mes de juliol i això suposarà la pèrdua de 16.000 passatgers i també generarà un impacte econòmic d'un milió d'euros al municipi. Així ho va explicar ahir la cap del servei de Promoció Econòmica i Turisme a l'Ajuntament de Palamós, Sílvia Romero, en una taula rodona digital organitzada per la Taula Gironina de Turisme.

En la trobada, Romero va destacar que durant aquests mesos és quants més creueristes havien de passar pel port palamosí, ja que la majoria de vaixells que hi fan parada són abans del juliol i l'agost. De tota manera, aquesta situació podria empitjorar si el sector acaba anul·lant tota la temporada, ja que l'impacte econòmic se situaria sobre els 4,5 milions d'euros.

Per tal de revertir la situació, Palamós estrenarà aquesta temporada una nova marca amb «nous valors». Per a la cap del servei de Promoció Econòmica i Turística de Palamós, aquesta crisi sanitària pot suposar «una oportunitat» per al municipi ja que ha obligat a fer-los «reflexionar» sobre el model destinació turística i els valors que representa.

Romero va detallar que aquest estiu volen encarar totes les mesures sanitàries però «garantint la sensació de llibertat» que tan demanarà el públic. Diversos municipis han coincidit amb Síliva Romero en la importància de fomentar la llibertat. La cap de l'Oficina de Turisme Cerdanya, Maria Faura, va apuntar que el principal repte serà «donar la sensació de llibertat» al client. «Hem estat tancats a casa i necessitem sortir amb els nostres per veure coses boniques», va afegir Faura.

Per la seva part, la cap de la Unitat de Turisme de l'Ajuntament de Roses, Sara Lladó, també creu que «la incertesa de què es podrà fer i què no ens fa tornar als orígens». Per això el sector de Roses busca fomentar «l'essència i l'entorn del municipi» per recuperar «la confiança» de molts dels seus visitants.

De fet, Lladó va recordar que bona part dels turistes de Roses són «molt fidels» i que venen cada any. Per això des del municipi han arrencat una campanya per «mantenir el contacte directe» amb els clients i enviar-los «un missatge de confiança i seguretat».



La mobilitat, un altre factor

El que tot el sector té coll avall és que la majoria de turistes que arribin ho faran amb el seu propi vehicle. Això també genera uns reptes a nivell de mobilitat que caldrà afrontar. Des de la Garrotxa estan estudiant tots els aparcaments que tenen disponibles i quin aforament compten. A més, ja treballen en la manera de «conscienciar» al públic que no poden «arribar amb el cotxe fins al peu de la Fageda d'en Jordà».

Per altra banda, Lloret de Mar està treballant amb tot tipus de mesures que garanteixin la seguretat dels visitants. La peculiaritat és que aquestes mesures es treballen «de forma transversal» per aconseguir el màxim de consens i unitat. Aquesta unitat acaba repercutint en una imatge de més confiança pel visitant.De tota manera, la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha recordat que el municipi estava en un "moment dolç" ja que començava a "donar la volta del mitjó" en la reconversió turística. La Generalitat, l'Ajuntament, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i els empresaris del sector havien engegat el 2017 un pla pilot per renovar la imatge de la destinació de Lloret. L'objectiu era fomentar el turisme familiar i el turisme de luxe per evitar que es massifiqués el turisme de borratxera.

Tres anys després de l'inici del pla, els empresaris ja han invertit més de 100 milions d'euros en reformar els seus establiments i hi havia diverses inversions públiques i privades previstes, que ara han quedat totalment aturades a causa de la crisi sanitària.