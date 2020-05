La creació d'empreses es desploma al març, la pitjor caiguda en 11 anys

El nombre de noves societats mercantils es va desplomar un 28,3% el març respecte al mateix mes de 2019, el seu major retrocés des de maig de 2009. En total, al març es van crear 6.767 empreses, mentre que les dissolucions empresarials van disminuir un 21, 1%, fins a un total de 1.464, segons les dades difoses aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A Girona, el mes de març es van crear 110 noves empreses, amb una caiguda del 29% respecte al mateix mes del 2019, quan se n'havien constituït 155.

Amb el retrocés de març, la creació d'empreses encadena tres mesos de taxes interanuals negatives després d'haver cedit al mes de gener gairebé un 4% i al febrer, més d'un 9%.

A comarques gironines també s'ha produït aquesta mateixa tònica, i és que al gener es va produir un descens del 8% respecte al mateix mes del 2019, quan es va passar de 135 noves empreses a 123. Amb relació al febrer, la caiguda va ser menor, del 3%, en passar de 141 societats a 136.

L'INE ha recordat que durant el mes de març l'atenció diària al públic dels registradors i les seves plantilles s'ha fet exclusivament mitjançant correu electrònic o per via telefònica.

Malgrat aquesta situació, els registres mercantils van continuar al març la seva activitat i el Registre Mercantil Central ha tramès la informació necessària a l'INE per a l'elaboració de l'estadística.



Per sectors

El 19% de les societats mercantils que es van crear al març es dedica al comerç i el 14,6% a immobiliàries, financeres i assegurances. Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 21,1% de les quals a el comerç i el 16,3% a la construcció.

Per a la constitució de les 6.767 empreses creades el març es van subscriure més de 411 milions d'euros, fet que suposa un descens de l'5,9% respecte al mateix mes del 2019, mentre que el capital mitjà subscrit, que s'ha situat en 60.821 euros, pujar un 31,3% en taxa interanual.

De les 1.464 empreses que van tancar al març, el 76,5% ho van fer voluntàriament, el 11,1% per fusió amb altres societats i el 12,4% restant per altres causes.



Ampliació de capital

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el tercer mes de l'any va disminuir un 24,2% interanual, fins a les 2.099 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 1.542.000 d'euros, xifra un 27,4% inferior a la de març de 2019, mentre que el capital mitjà va ser de 734.664 euros, un 4,2% menys.

En taxa mensual (març, sobre febrer), la creació de societats mercantils va disminuir un 20,5%, el seu major retrocés en al menys cinc anys, mentre que la dissolució de societats va retrocedir un 39,4%, registrant també el seu major retrocés mensual com mínim des 2016.