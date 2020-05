Els educadors socials reclamen a Infància material de protecció per a centres de menors

La declaració de l'estat d'alarma i del confinament pel nou coronavirus ja suma dos mesos, però els educadors socials continuen denunciant mancances importants tant des del punt de vista sanitari com social. Per això, dilluns passat, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) va adreçar una carta a la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat amb un llistat de peticions urgents per continuar gestionant la pandèmia i, també, per afrontar el futur que s'acosta. De moment, no han tingut resposta.

El primer paquet de demandes se centra en la feina diària dels professionals de l'educació social durant la crisi sanitària i s'obre amb una queixa de manca d'informació, ja que no tenen accés a totes les directrius i els plans que aproven els departaments de Treball, Afers socials i Famílies i de Salut. El CEESC ha rebut queixes d'una part dels seus col·legiats perquè les entitats per a les quals treballen –amb serveis delegats per la Generalitat– no els faciliten aquesta informació.

La falta de material de protecció als centres de menors és un problema que en alguns equipaments persisteix des de l'inici de la crisi, tal com afirma el col·legi. La carta enviada a Infància explica que «el Departament té l'obligació de donar als infants i als adolescents les mesures necessàries per garantir-ne el benestar físic i emocional», un fet que –remarca– implica que «la tasca que duen a terme els professionals de l'educació social ha d'estar dotada de material sanitari».



Dificultat per seguir el curs

Encara sobre el dia a dia en confinament, els educadors socials denuncien que en els diferents serveis d'Infància no hi ha prou dispositius digitals perquè els menors puguin seguir l'activitat escolar a distància. Tal com recorda el CEESC, aquesta no és la primera vegada que fa aquesta queixa a l'administració perquè la dotació habitual de recursos parteix del fet que els joves no hi són durant l'horari escolar. El col·legi professional critica la resposta que ha rebut de la Secretaria fins ara, ja que considera que el material és suficient, mentre que els educadors socials que treballen als centres no veuen possible assumir l'augment de l'activitat educativa amb els ordinadors que tenen; per això, expliquen que alguns professionals han optat per aportar els seus dispositius particulars.



«Dèficits estructurals importants»

Després de plantejar aquestes demandes, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya fa constar que el seu col·lectiu ha arribat a la crisi generada per la malaltia de la Covid-19 tot arrossegant «dèficits estructurals importants que requereixen una especial atenció».

El segon bloc de millores que han proposat a la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut mira cap al futur i, per començar, demana que s'actualitzin els recursos i el pressupost de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat, que –denuncien– «no es revisa des de l'any 2010» i ja no respon a les necessitats actuals de la societat.

D'altra banda, també volen que s'aprovi i es desplegui la Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència, i reclamen que es reconegui la figura professional dels educadors socials, a més de garantir el seu benestar.