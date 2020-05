França llança un pla d'ajudes per a la indústria turística de 18.000 milions

El Govern francès va anunciar ahir un paquet de préstecs i fons de 18.000 milions d'euros per reflotar la indústria turística i va avançar que si es manté la tendència actual de contagis, els bars i restaurants podrien reprendre la seva activitat a partir del 2 de juny en les àrees menys afectades per la pandèmia, la qual cosa en principi deixa fora París. El primer ministre, Edouard Philippe, va revelar aquesta mesura «sense precedents», amb la qual l'executiu espera ajudar a la subsistència d'un sector que dona feina a un milió de persones a França.

Unes 62.000 empreses ja s'han beneficiat de 6.200 milions d'euros en préstecs garantits per part de l'Estat, en un context que el dirigent va descriure com «el major desafiament de la història moderna». Philippe va admetre que encara no és segur pronosticar com evolucionarà el turisme en els pròxims mesos, en la mesura que depèn també del nivell de contagis i a l'estiu hi pot haver «restriccions molt localitzades». Tot i així, va preveure que «els francesos podran anar de vacances per França el mes de juliol i el mes d'agost». «La indústria ha accedit a reemborsar qualsevol nova reserva si un rebrot dels contagis força la cancel·lació», va explicar Philippe en una compareixença pública. França ha registrat fins ara més de 178.000 casos i més de 27.000 morts per la pandèmia.

A Itàlia, mentrestant, també estan aplicant plans de xoc per combatre les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. Ningú no pot ser acomiadat durant cinc mesos amb el pretext de la crisi sanitària, i una part dels 600.000 immigrants clandestins serà regularitzada. A més les famílies italianes amb una renda inferior als 40.000 euros anuals, rebran un «bonus turístic» per valor de 500 euros per incentivar les seves vacances d'estiu a hotels i albergs italians. Són algunes de les mesures aprovades ahir pel Govern italià.

La bateria de mesures està recollida en un decret que preveu un import global de 155.000 milions d'euros, 55.000 dels quals seran en dèficit i la resta en impostos eliminats o retardats, en avals i finançament a les empreses i indústries. En algunes, les estratègiques, hi podrà entrar l'Estat amb la fórmula de la capitalització. Itàlia també vol donar molt més protagonisme a l'ús de la bicicleta i el patinet elèctric i donarà ajudes de fins al 60% del valor de l'aparell a qui en compri.