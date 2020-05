La Fundació Esplai Girona formarà tots els monitors de casals d'estiu amb els protocols de seguretat

La Fundació Esplai Girona oferirà a tots els monitors que participin en casals d'estiu una "formació específica" que permetin garantir els protocols sanitaris de cara a aquest estiu. L'entitat gestiona diversos cursos del casal d'estiu que organitza l'Ajuntament de Girona. La coordinadora de l'entitat, Glòria Esteve, ha detallat que des de Joventut ja han anunciat que volen que els responsables dels casals rebin aquesta formació, però ells la faran a tota la plantilla de monitors. Per altra banda, la Fundació Esplai Girona també gestiona diverses cases de colònies de la demarcació i ha anunciat que és "insostenible" portar la gestió i fer previsions per la manca d'una normativa clara per aquest estiu.

Aquest divendres s'obren les preinscripcions als casals d'estiu que organitza l'Ajuntament de Girona. Part dels grups que hi haurà d'aquest casal estan gestionats per la Fundació Esplai Girona. Davant de la incorporació de noves mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus, la coordinadora de l'entitat, Glòria Esteve, ha anunciat que oferiran una "formació específica" a tots els monitors que hi treballin.

Des de Joventut s'ha demanat que els responsables dels cursos rebin aquesta formació sobre les mesures de seguretat que caldrà complir, però l'entitat ha optat per obrir el curs a tota la plantilla i, d'aquesta manera, assegurar que tothom coneix al màxim la normativa.

A més, Esteve ha afirmat que els directors dels casals també rebran una formació sobre "organització interna", ja que aquest estiu hi haurà diversos grups en un mateix centre, però que no podran interactuar entre ells. La coordinadora de l'entitat ha recordat que els monitors "no coneixen les escoles" on hauran de passar-hi tot l'estiu i per això aniran a estudiar els espais per saber quins són els circuits que haurà de fer cada grup i quines delimitacions tindrà.

La previsió de l'Ajuntament és que hi hagi grups de 30 nens i tan sols hi podrà haver-hi tres grups en una sola escola. Per això Glòria Esteve ha apuntat que repartiran un pis de cada escola per un grup diferent i així evitaran qualsevol tipus de contacte. Per altra banda, s'estipularan entrades i sortides diferents i els horaris seran esgraonats per tal que entre grups no coincideixin en zones comunes com ara les escales.

De tota manera, Glòria Esteve ha afirmat que encara no hi ha una normativa tancada per part de la Generalitat. "Abans d'explicar el protocol als monitoris, l'hem de tenir i l'hem de preparar", ha afegit Esteve. Per això estan demanant a la secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya que "agilitzi" la normativa sanitària.

Tot i així, Glòria Esteve ha afirmat que porten "molt de temps" preparant els casals d'estiu. "Des del primer dia vam mantenir l'activitat d'estiu viva", ha afegit la coordinadora.

La gestió de les cases de colònies, "insostenible"

La Fundació Esplai Girona també gestiona una desena de cases de colònies repartides per arreu de la demarcació. La gran majoria, però, estan ubicades a la comarca de la Garrotxa. Tot i així la inestabilitat actual general "canvis de calendari a diari", ha assegurat Esteve. La manca de criteris sobre quines han de ser les mesures de seguretat fan que es generi una situació "insostenible" a l'hora de preveure l'ocupació de cada casa.

Per una banda, hi ha la incertesa de la mobilitat. Segons apunten des de la Fundació, les primeres indicacions apunten que els grups de colònies no podran canviar de regió sanitària si no es troben a la mateixa fase des desconfinament. Això fa que alguns grups no puguin assegurar si podran fer les seves estades o no.

Per altra banda, hi ha la possible reducció en l'aforament de les cases. Les autoritats sanitàries encara no han aclarit si caldrà deixar una distància mínima de seguretat entre lliteres. Si s'hagués de complir una distància mínima de dos metres entre cada llit, reduiria notablement l'aforament de bona part de les cases de colònies. "No pots donar la certesa que podran venir a l'esplai que ja té una reserva amb 80 inscrits", ha lamentat Esteve, "no pots oferir-los cap alternativa".