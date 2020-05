La Generalitat proposa la «fase 0,5» per a Barcelona i l'àrea metropolitana

El Govern va decidir ahir seguir avançant en la desascalada i sol·licitar al Ministeri de Salut que les Barcelona i l'àrea metropolitana passi a una «fase 0 avançada» o «fase 0,5» flexibilitzant, d'aquesta manera, el confinament de les tres regions sanitàries de la ciutat Condal.

D'altra banda, han demanat que les àrees de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Montseny passin a la Fase 1, juntament amb les regions sanitàries de Girona, Comarques Centrals i Lleida. En la reunió del Procicat també es va aprovar proposar al govern l'ús obligatori de mascaretes en l'espai públic, «considerem que és una mesura de protecció addicional per als ciutadans i esperem que sigui acceptada per l'Estat espanyol», va apuntar la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.

Referent a aquesta proposta , el cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla va dir ahir a RAC1 que «des d'un punt de vista de mobilitat, seria millor fer-ho de cop perquè és molt difícil separar-la. Ara bé, hi ha zones que per la situació epidemiològica i de mobilitat no tenen una permeabilitat tan important amb Barcelona». I va afegir «Si aquestes zones es detecten, és factible que algunes zones puguin relaxar una mica algunes les mesures. I tant de bo en qüestió de dies Barcelona i les dues metropolitanes puguem arribar tot el conjunt a poder passar a la zona 1».

La consellera de Salut, Alba Vergés, va remarcar ahir que cal ser «especialment prudents» a la capital catalana i a les regions sanitàries metropolitanes, en bona part per la seva elevada densitat de població. L'objectiu, va dir, és poder passos «de forma progressiva» sense assumir «riscos innecessaris». Per això, l'executiu planteja una fase intermèdia entre la 0 i la 1.



Què es podrà fer?

El plantejament del Govern en aquesta proposta passa per poder obrir botigues sense cita prèvia, que es pugui flexibilitzar la celebració de vetlles, que puguin obrir biblioteques per a servei de préstec i també museus i centres de culte amb un terç màxim de l'aforament.

També es proposa una «reactivació progressiva» dels serveis socials, que els centres educatius puguin obrir per a la seva desinfecció i posada a punt, la reobertura «gradual» d'instal·lacions científiques i tècnics, permetre la celebració de seminaris amb un petit número de persones, o l'obertura dels centres esportius professionals que contempla la fase 1 i que permetrien obrir el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat.

D'altra banda, la proposta no contempla altres activitats que sí que es permeten en la fase 1, com l'obertura de terrasses de bars i restaurants amb un aforament màxim del 50%, o bé les trobades d'un màxim de 10 persones. Tampoc es planteja la reobertura de gimnasos, ni es podrà fer la mobilitat entre municipis sense motiu justificat.

«La mobilitat és un factor de risc», va admetre Vergés, recordant però que sí que està permesa per anar a treballar. La consellera va defensar que sí es pugui obrir el comerç minorista sense cita prèvia, perquè el sector «ha treballat molt bé» amb mesures d'autoprotecció i límit d'aforament.