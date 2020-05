L'àrea de Taialà té la setena taxa més alta de contagis de Catalunya

L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Taialà té una taxa de 154 positius per cada 10.000 habitants, una xifra que per si sola potser costa de valorar, però que posada en context pren molta significança: té la taxa més elevada de contagis per cada 10.000 habitants de la Regió Sanitària de Girona i és la setena més alta de Catalunya. La dada s'extreu del mapa de contagis per Àrees Bàsiques de Salut (ABS) elaborat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya amb dades actualitzades diàriament pel Departament de Salut.

L'anàlisi no comprèn la divisió comarcal, sinó les divisions per municipis o agrupacions de municipis que comparteixen serveis d'atenció primària. Així doncs, l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Taialà, que presta servei a Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Aniol de Finestres més enllà del barri gironí, abasta una població de 14.000 habitants i, fins dimecres, tenia 218 positius confirmats amb proves diagnòstiques. El mapa també inclou casos sospitosos avaluats per professionals mèdics a partir de símptomes del virus, que en aquest cas tripliquen la de confirmats: 648. La xifra de positius no és la més elevada de Girona en termes absoluts, un rànquing que lidera Olot, amb 396 contagiats. Salt també passa per davant de Taialà pel que fa a contagis, amb 291 positius.

L'ABS que ocupa el primer lloc a tot Catalunya és la del Port Vell de Barcelona, amb 183,4 casos per cada 10.000 habitants, seguida per la de Sant Quirze del Vallès, que en té 171,8. En tercer lloc hi ha una de les dues ABS d'Igualada (169,3) i la llista segueix amb el barri de Diagonal Mar de Barcelona (166,9), Vilanova del Camí (159,5) i una de les quatre zones de Sant Boi de Llobregat (156,1).

Si analitzem la situació que ocupa la província al mapa català, cal tenir en compte que la divisió territorial sanitària canvia lleugerament respecte de la provincial: inclou una part de la població del Maresme (des de Malgrat de Mar fins a Calella) i en canvi exclou la Cerdanya, que passa a dependre de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu. Així doncs, si ens fixem en les set regions en què es divideix Catalunya, Girona ocupa la tercera posició tant pel que fa a contagis (4.436), per darrere de Barcelona (41.430) i la Catalunya Central (5.090), com pel que fa a la taxa de positius per cada 10.000 habitants (52,7), que en aquest barem lidera Catalunya Central amb 94,9 casos, seguida de Barcelona, que en té 81,5.

La segona divisió va per zones, que a Girona, segons el mapa sanitari català, es concreta en Nord i Sud. És aquesta última la que inclou part de les comarques d'interior (Gironès, Pla de l'Estany i la Selva), on es concentra una taxa de contagis més elevada, de 94,9, seguida de Barcelona (81,5), tant si es té en compte la taxa per cada 10.000 habitants (61,5) com si només es té en compte el nombre de positius (3.009). Girona Nord, que inclou l'Empordà, la Garrotxa i el Ripollès, té una taxa de 40,7 infectats i un total de 1.427 positius confirmats.

Olot, en segon lloc

Tornant a Taialà i analitzant les dades dins de Girona, veiem que és la zona de la capital Gironina –la ciutat es divideix en quatre ABS– amb la taxa més elevada (154 positius per cada 10.000 habitants), seguida d'Olot amb una taxa de 92,2 casos. La resta de zones són Can Gibert del Pla amb una taxa de 84,8 posititus; Montilivi amb 83,2 i Santa Clara, amb 82,9. Al darrere se situa Salt, amb 81 casos i, ja fora del Gironès, la zona sanitària amb la taxa més elevada és la d'Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, amb una taxa de 80,5. Les àrees amb ràtios més baixes són Torroella de Montgrí (15,7) i Llançà (15,9), en la línia de la majoria de poblacions costaneres.