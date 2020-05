Milers de gironins afectats per un ERTO no cobren la prestació

Milers de treballadors gironins afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) estan afectats pels retards del SEPE (sigles en castellà del Servei Públic d'Ocupació Estatal) i encara no han cobrat cap prestació. Es desconeix la xifra exacta d'afectats, però el sindicat CCOO estima que el 33% dels empleats gironins en situació d'ERTO pateixen aquests impagaments per part del SEPE. Hi ha casos en què no han tingut cap ingrés en els dos darrers mesos o bé han rebut una ínfima part del que els pertocaria. Des d'UGT alerten que és una situació «gravíssima» i que aquests retards són injustificables.

La Sofia Geli és cuinera en una empresa de menjadors escolars i des que el 14 de març se'ls va comunicar l'ERTO per força major, que no ha rebut cap cap prestació del SEPE. Són dos mesos «tirant d'estalvis» i assegura que ja no pot pagar el lloguer ni les despeses de la llar. Geli també és delegada sindical d'UGT en el comitè d'empresa, juntament amb Yasser Saadoune, de CCOO. Ambdós constaten que dels 360 treballadors, només una quarta part han ingressat pagaments, però que en molts d'aquests casos són erronis. «Hi ha qui ha cobrat 4 o 7 euros. És totalment ridícul», diu Yasser Saadoune. Asseguren que la plantilla pateix angoixa i que molts es troben «al límit de la misèria», ja que no perceben cap ingrés des del març.

A més critiquen que el SEPE no els agafa el telèfon i veuen amb incertesa la resolució dels seus pagaments endarrerits. Però a més, veuen irregularitats en els tràmits de administració. Expliquen que hi ha treballadors a qui se'ls està esgotant l'atur, quan un dels requisits de l'ERTO era precisament que no es gastava atur. Els seus testimonis no són excepcionals, sinó que es tracta d'una situació generalitzada.

Així ho constaten des dels sindicats, que carreguen contra la infradotació de recursos del SEPE. El Secretari General de la UGT a comarques gironines, Xavier Casas, assegura que aquesta situació és conseqüència d'una «administració anorèxica» i amb una ràtio baixa de funcionaris a la demarcació i el resultat és que es paga «malament i poc». Casas considera que s'hauria d'haver agilitzat la gestió i fer-la menys burocràtica per tal que els pagaments fossin ràpids i més immediats.

Precarietat laboral

A més, la precarietat laboral de certs sectors, com ara els relacionats amb els serveis, dificulta tenir estalvis, assegura. I tot plegat només fa que agreujar encara més l'ERTO i la crisi pel coronavirus.

En termes similars es manifesta també el Secretari General de CCOO a comarques gironines, Bartomeu Compte, qui veu «moltes distorsions» en els pagaments del SEPE ja sigui per l'allau d'ERTOs que es van produir com per les dades errònies facilitades per les empreses, que s'han de revisar manualment. Compte assenyala que el sector de l'hostaleria és un dels més castigats. «És un col·lectiu molt nombrós conseqüència del model turístic de les comarques gironines». Els sindicats demanen que dotin de més recursos materials i humans els òrgans de administració encarregats de desencallar aquests expedients per tal d'acabar amb la situació de vulnerabilitat en què es troben molts treballadors.

D'altra banda, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va anunciar ahir que ja són 1,3 milions els autònoms a qui se'ls ha reconegut la prestació extraordinària per la covid-19, amb una ajuda mínima de 661 euros al més i una exoneració temporal del pagament de cotitzacions. La prestació cobreix el 40% dels professionals, segons el ministre José Luis Escrivá.