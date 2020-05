El Parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter compleix 10 anys

El parc natural ocupa més de 8.000 hectàrees totals, compta amb 38 rutes per recórrer i s'hi poden veure espècies com el corriol camanegre, entre d'altres.

El parc natural ocupa més de 8.000 hectàrees totals, compta amb 38 rutes per recórrer i s'hi poden veure espècies com el corriol camanegre, entre d'altres. Ddg

El 13 de maig del 2010, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar una nova llei per declarar un nou parc natural a les comarques gironines: el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Es va convertir, així, en el cinquè parc natural de la demarcació. Una fita històrica per a l'Empordà de la qual, enguany, es compleixen 10 anys.

Per commemorar-ho, els responsables del parc tenien prevista una setmana plena d'activitats que havia de tenir el seu punt àlgid el 28 de maig, dia que es va començar a aplicar la llei. Però amb la crisi sanitària provocada pel coronavirus la celebració serà ben diferent de la planificada. «Farem un vídeo que publicarem a les xarxes socials, però, de moment, poca cosa més podrem fer», explica el director del parc, Ramon Alturo, que no descarta que, si la situació millora, es pugui fer algun acte a la tardor.

Sobre aquesta primera dècada, Alturo destaca que el parc va néixer en plena crisi econòmica, un fet que en va marcar «l'arrencada», sobretot amb relació als equipaments. «Encara no estem al nivell d'altres parcs naturals i ens queda molt camí per recórrer, però hem fet i seguirem fent molta feina», valora el director de l'espai, que destaca que l'any 2016 van obtenir la carta europea de turisme sostenible, entre altres reconeixements. Una tasca que no sempre és fàcil, ja que es tracta d'un espai que ocupa 8.192,19 hectàrees totals –de les quals 2.037 son marines–i que està situat en gran part a la Costa Brava i això el fa «molt concorregut i molt desitjat urbanísticament».

De fet, el parc inclou dues reserves naturals parcials, una de marina de les illes Medes i una de terrestre al Baix Ter; una reserva natural integral a la zona emergida de les illes Medes; i un àmbit de protecció d'espais agraris.

Per això, una de les iniciatives de la qual se senten més orgullosos és la creació de sinergies amb diverses empreses dels municipis que integren el parc: Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, Palau-Sator, Ullà, Fontanilles, Gualta i l'Escala. «El 2018 es van acreditar 28 empreses que treballen amb criteris de qualitat, sostenibilitat i conservació del parc», relata el responsable de l'espai, que destaca que «mai a Europa s'havia crescut tant en un sol any». Un rècord que esperen poder superar a finals d'aquest any amb la incorporació de noves empreses que podrien fer créixer la xifra fins a superar la quarantena.



Enllaçar les rutes dels parcs

Respecte a la fauna, Alturo destaca l'augment de nidificació del corriol camanegre gràcies al projecte de recuperació de les dunes de les diferents platges de l'entorn. «Hem passat de 2 o 3 femelles nidificants a les platges a unes 18», precisa.

A més, al llarg d'aquests deu anys han creat fins a 38 rutes –que volen seguir ampliant– a través de les quals els visitants poden conèixer espais com la Pletera, el Pla d'Ullà i la Resclosa del Ter, l'estany i el poblat Ibèric d'Ullastret, la mota del Ter i la Platja de la Fonollera, el castell del Montgrí o la ruta de les Corts a Empúries, entre altres. «Les més visitades són les rutes costaneres i que passen per platges naturals i el castell del Montgrí», precisa Alturo qui explica que, recórrer tot el parc de manera circular son quatre dies a peu i dos en bicicleta.

De cara al futur, un dels grans repte dels responsables d'aquest espai protegit és «millorar» la connectivitat entre els diferents parcs naturals de la demarcació. «Volem enllaçar les rutes de manera que des del Montgrí es pugui anar fins al Parc dels Aiguamolls de l'Empordà i després al del Cap de Creus», puntualitza.

Actualment, a la província de Girona existeixen set parcs naturals i espais protegits: la zona volcànica de la Garrotxa; el del Montseny; el del cap de Creus; els Aiguamolls de l'Empordà; el del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter; l'Albera i les capçaleres del Teri del Freser.