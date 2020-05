Platja d'Aro dividirà la platja en vuit sectors per garantir el distanciament

Platja d'Aro continua definint com serà un estiu marcat pel coronavirus. Es confirma el que ja va avançar l'alcalde, Maurici Jiménez, al Diari de Girona dimarts passat (el tall al trànsit de l'avinguda s'Agaró, el passeig central, per fer-lo peatonal totes les tardes) i ahir va trascendir a través de l'ACN que la platja es dividirà per sectors i es contractaran fins a 35 informadors per assegurar-se que els banyistes guardin distàncies. En el cas de la platja Gran s'aprofitaran les passeres per dividir-la (i no es col·locaran tanques o altres elements) i en sortiran un total de vuit sectors. Quan s'entri a la sorra per parar-hi la tovallola, tant si es fa sol com en grup, caldrà guardar una distància de 9 metres amb la resta.

Aquestes i d'altres mesures formen part d'un pla de xoc que inclou més de 40 accions econòmiques i socials per combatre els efectes de la covid-19, i que suma 4,2 milions d'euros. També preveu l'Ajuntament dotar de més espai per a terrasses o posar dispensadors d'hidrogel al carrer. Igualment es crearan dos nous aparcaments, un a la zona del parc dels Estanys i l'altre a l'antiga discoteca Paladium, després d'haver arribat a un acord amb els propietaris dels solars.

La gran obsessió de l'Ajuntament és que Platja d'Aro sigui vista com una destinació segura davant el coronavirus. La divisió sectoritzada de la sorra, per exemple, és una de les mesures que hi vol contribuir, aprofitant l'amplitud de la platja. En total, hi haurà vuit divisions, cadascuna de les quals farà entre uns 200 i 250 metres d'amplada. «A partir d'aquí, i en funció dels metres quadrats que hi hagi a cadascuna, calcularem quin pot ser l'aforament màxim», explicava Jiménez a l'ANC. No seran xifres tancades, perquè cada tram tindrà les seves especificitats. Tampoc es crearan sectors en funció de les edats, perquè l'alcalde pensa que les famílies han de poder estar juntes tant si hi van pares i fills com si també s'hi afegeixen els avis.

Abans d'accedir a la sorra, els banyistes es trobaran amb un informador. En total, se'n contractaran fins a 35. També n'hi haurà passejant per l'eix comercial de la vila. L'informador dirà als banyistes si podran situar-se en aquell tram de platja o bé, en cas que estigui ple, els redirigirà cap a un altre. Es podrà parar la tovallola sol, en parella o bé en grup (en el cas de famílies, per exemple). Això sí, caldrà que tots aquells qui no vagin junts se separin 9 metres de la resta. La divisió per seccions no només es farà a la platja Gran. S'estendrà a la resta de platges i cales del municipi, on també s'hi situaran informadors. Jiménez explica que aquests mediadors dependran de l'àrea de Seguretat. «Si veuen que no es respecten les distàncies, que es fa un mal ús de la platja o que hi ha grups que s'ajunten, aniran advertint i fent de mitjancers; però si no se'ls fa cas, lògicament avisaran la Policia Local», precisava l'alcalde.

A l'eix comercial la prioritat serà ampliar els espais per a vianants i donar més lloc a les terrasses. «Al centre hi havia aglomeracions que ara no poden existir», va subratllar l'alcalde. Per això, la proposta que va anunciar dimarts ja està confirmada i consensuada entre comerciants i restauradors: les terrasses se situaran damunt l'asfalt i la vorera serà 100% exclusiva per als vianants. La intenció és que a partir del migdia els cotxes ja no puguin passar per l'eix comercial, una avinguda de s'Agaró que quedarà tallada al trànsit entre l'Ajuntament i l'antic Magic Park. «D'aquesta manera, al matí garantim la lliure circulació i també el repartiment de mercaderies, i després, a partir de mitja tarda i sobretot durant la nit, la zona s'allibera de cotxes», concreta l'alcalde.

L'ampliació d'espais per a vianants i terrasses es durà a terme arreu del municipi. Per això, se suprimiran zones blaves i ja s'està repintant part dels carrers. En paral·lel, i per compensar els aparcaments que es perdran, l'Ajuntament n'habilitarà dos de dissuasoris. El primer als Estanys i a Paladium. Totes aquestes mesures s'inclouen dins un pla de xoc econòmic i social contra el coronavirus, consensuat amb els diferents sectors del municipi. Inclou fins a 44 accions diferents.