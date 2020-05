Renfe preveu restablir el servei de l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà el 25 de maig

Renfe preveu restablir el servei de la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà el 25 de maig si bé no ha detallat els horaris ni les freqüències. Segons el seu portaveu, Antonio Carmona, la represa és "complexa" perquè s'han de tenir factors com el personal disponible i les pernoctacions i rotacions dels maquinistes i recorda que l'estat d'alarma ha comportat restriccions en el servei ferroviari. El servei alternatiu amb autobús té una mitjana de tres viatgers per expedició i una vintena d'usuaris al dia. L'alcalde Puigcerdà, Albert Piñeira, reclama la represa amb urgència perquè és un servei "essencial". Atribueix la baixa demanda al confinament i sobretot al fet que el trajectes és "complica molt més" per la Collada de Toses.