El dia a dia dels sanitaris allotjats a l'hotel Europa

L'hotel Europa de Girona és un dels que han continuat oberts durant l'estat d'alarma. S'hi allotgen sanitaris, molts dels quals viuen amb persones de risc i així eviten anar a casa. El protocol a seguir és estricte: es fan desinfeccions constants i quan es netegen les habitacions, la roba de llit directament es posa en quarantena. Però l'hotel també s'ha convertit en refugi i lloc de trobada per als qui dia rere dia miren la covid-19 a la cara. Ara l'Europa està al 100% d'ocupació, sobretot després que, com critiquen els sanitaris, no puguin estar-se en pisos turístics. Als hotels sí que hi ha incertesa, però, sobre quan la Generalitat pagarà les despeses.

Al mostrador de la recepció, hi ha un pot amb solució hidroalcohòlica. I a la barra, un altre. És l'hora dels esmorzars. Els coberts i gots són d'un sol ús i tot allò que hi ha al bufet (embotits, brioixos) està envasat. Els sanitaris mengen separats, guardant distàncies. I cada vegada que un s'aixeca, es desinfecta tant la taula com les cadires.

L'escena és part del dia a dia que viu l'hotel Europa de Girona aquestes setmanes. Amb l'estat d'alarma, ell va ser un dels autoritzats a continuar obert per acollir sanitaris. «Hi ha qui ens demana com hem tingut la gosadia o el valor d'acceptar la proposta, però des del primer moment ho vam tenir clar; és un col·lectiu que lluita per nosaltres i que ens necessitaven», explica el propietari de l'hotel, Josep Carreras.

Això sí, els protocols per garantir les mesures de seguretat són estrictes. «Ens han fet variar de manera notable la nostra manera de treballar; però ara ja fa cinc setmanes que els apliquem i formen part de la nostra rutina», concreta Carreras.

En espais comuns, la desinfecció és constant. Portes, taules, cadires, manetes, passamans, ascensor... A les habitacions, el contacte ha de ser mínim -per no dir inexistent- i cada vegada que es fan els llits, els llençols es posen dins una bossa que s'envia directament a bugaderia.

A més, per disminuir possibles riscos, el mateix hotel també ha adoptat iniciatives pròpies. Per exemple, a cada habitació hi ha un pot amb solució hidroalcohòlica. I els mateixos sanitaris baixen les tovalloles brutes dins una bossa, les dipositen al carretó que s'endú la bugaderia i n'agafen de netes.

L'hotel Europa disposa de 22 habitacions. Durant el mes d'abril, en tenia ocupades entre un 50 i un 60%. Però d'ençà de principis de maig, tots els llits estan plens. «Tot i que la situació als hospitals s'estigui alleugerint, els sanitaris s'enfronten cada dia a la covid-19 i és totalment comprensible que, quan acabin jornada, no vulguin tornar a casa i exposar la família», explica Josep Carreras.

Però aquí al darrere també hi ha un altre motiu. I és que, com critiquen alguns sanitaris, ja no poden allotjar-se en apartaments o pisos turístics. I de fet, alguns dels qui han arribat aquests últims dies a l'hotel Europa, han passat per aquesta realitat. Carreras explica que tot i que en un principi van comprometre's a allotjar sanitaris fins al 9 de maig, ara per ara, ell continua devent-se «als qui venen a Girona per vocació». Té la sensació que aquesta situació potser s'allargarà «fins a la primera quinzena de juny». Però de moment, no es marca terminis. Sí que té clar, però, que després l'hotel s'haurà de desinfectar a fons –aquí, el CatSalut ja s'ha compromès a fer-ho- i que això en pot endarrerir l'obertura per als turistes.



Incertesa per les despeses

Als hotels que estan oberts per als sanitaris sí que hi ha incertesa, però, per saber quan la Generalitat pagarà les despeses.

Josep Carreras explica que alguns d'altres zones de Catalunya sí que han cobrat, però que tant en el cas de l'Europa com de l'altre que allotja sanitaris a la zona, el Palau de Sant Julià de Ramis, això no és així.

«De moment, i avui per avui, som els hotels qui ens fem càrrec de les despeses de funcionament: tant els que s'han obert per a sanitaris com per a malalts amb coronavirus», diu Carreras, que al seu torn és president de l'Associació d'Hostaleria de Girona. «Estem avançant nòmines, industrials, subministraments... Pots tenir tancat i que no t'entri res o bé treballar i que tampoc entri res: nosaltres ens trobem en aquesta segona opció», precisa.