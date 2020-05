Una empresa gironina crea el primer casal online com alternativa als tradicionals pel risc de contagi del coronavirus

Una empresa gironina ha creat el primer casal online a Catalunya. Es tracta d'una "alternativa" per aquells pares que no tenen clar si matricular o no els seus fills en un casal tradicional, pel risc de contagi de coronavirus. L'Andrea González és la impulsora de la iniciativa i diu que es va decidir a tirar-la endavant després de veure "les moltes incerteses" que es plantegen arran de la crisi sanitària. González explica que el casal consisteix en què el nen o nena esculli un menú d'activitats com si fos un restaurant, i durant la setmana les realitza a partir d'uns links que se li faciliten. "Hi ha activitats de tot tipus i com que sabem que online pot costa més captar l'atenció del menor, li oferim diverses propostes", remarca.

La incertesa d'alguns pares a inscriure els seus fills en casals d'estiu presencials ha fet aflorar una nova iniciativa per part d'una empresa de la Bisbal d'Empordà: un casal online. Es tracta d'una proposta que combina les activitats típiques que es fan en els tradicionals, però a través de la xarxa. La directora de l'acadèmia l'Aula Espai d'Estudis i impulsora la iniciativa, Andrea González, explica que la idea els va sorgir quan van veure que seria "arriscat" dur a terme els típics casals d'estiu per la crisi sanitària. González assenyala que un dels inconvenients és el risc empresarial que suposa, ja que les condicions que s'han de complir són "complicades" en activitats amb nens.

En aquest sentit, la directora de l'acadèmia recorda que el contacte en un casal clàssic és "gairebé inevitable" i creu que es fa difícil impedir que un petit s'acosti a d'altres nens o a un monitor per jugar. A més, també hi ha incertesa entre les empreses que poden acollir casals d'estiu en cas de contagi, ja que podria suposar maldecaps importants amb els pares i una imatge negativa.

D'altra banda, González concreta que un dels principals problemes són els dubtes dels pares a l'hora d'inscriure els seus fills. "Molts no voldran córrer el risc que la criatura es contagiï amb el coronavirus", remarca. Per això ha decidit tirar endavant amb aquesta iniciativa com "alternativa" als casals tradicionals.

González, però, deixa clar que "en cap cas" va en contra dels presencials, però no creu que amb la crisi sanitària que s'ha passat siguin la millor opció "per a les famílies".



Un menú setmanal

La proposta de l'Aula Espai d'Estudis passa per crear un "menú setmanal" que els mateixos nens i nenes han de triar. A cada repàs hi ha diferents activitats, de tal manera que el menor escull el que més li agrada fer. "Ens va semblar que, ja que no podíem interactuar directament amb els nens, si els deixem triar les activitats aconseguirem el mateix grau d'atenció".

Hi ha propostes ben diverses. Des de la natura, la cuina, les matemàtiques, els idiomes, el ball o la ciència. La suma d'activitats fa que cada dia el jove estigui entre tres i quatre hores pendent del casal online. "És una novetat i hem de veure com funciona, però hem volgut fer el més semblant al casal clàssic, però a la xarxa", assenyala González.



Molt bona rebuda

Ja fa una setmana que la proposta córrer per les xarxes socials i González explica que ha tingut una "molt bona rebuda" especialment entre els pares que són clients. La intenció és, almenys, tenir 25 nens apuntats per tirar-la endavant, una xifra que la impulsora del casal online creu que assolirà malgrat que és una novetat.

De fet, les activitats estan previstes perquè comencin el 23 de juny "com els casals presencials" i, malgrat que algunes famílies li han proposat començar abans, González deixa clar que no vol perdre l'esperit amb el què ha estat creat. "És un casal, amb les activitats convencionals, però pensat per poder-lo fer amb seguretat", conclou.