A Girona els parcs infantils romandran tancats, encara

Davant l'anunci del Govern espanyol que ha aprovat la proposta de la Generalitat i, per tant, la ciutat de Girona passarà a la fase 1 de desconfinament a partir del pròxim dilluns, l'Ajuntament ha preparat un seguit de mesures i canvis al municipi enfocats a millorar la mobilitat i l'obertura d'establiments i serveis.

Tot i les mesures que permetran una reactivació de part del comerç de la ciutat, hi haurà encara restriccions, per exemple: mentre no estiguin ben definits els criteris de desinfecció dels parcs de salut i infantils, aquests seguiran precintats. Tampoc és recomanable utilitzar instal·lacions poliesportives o accedir-hi.



cultura



Es podran celebrar actes culturals de petit format

Una de les novetats de la fase 1 serà la possibilitat de celebrar actes culturals de petit format a la via pública, com poden ser presentacions de llibres o recitals de poesia. L'esdeveniment estarà limitat a un màxim de 200 persones, les quals hauran d'estar assegudes, i s'haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metresots aquells interessats hauran de sol·licitar un permís al consistori, que tindrà un cost zero. S'estudiarà cas per cas i es buscarà un lloc idoni a l'aire lliure per dur a terme l'acte.



mercats



Tornaran un 25% de les parades multisectorials

Als mercats de marxants de la Devesa i de Can Gibert, podran tornar un 25% de les parades multisectorials, és a dir, les de roba, calçat, complements i altres productes. Per garantir que tothom pugui posar la parada, aniran rotant en el marc del percentatge establert. Els punts de venda estaran distribuïts en una sola fila i amb una separació entre ells de com a mínim sis metres, perquè d'aquesta manera sigui possible respectar el distanciament físic de les persones. A més, tots els treballadors hauran de dur mascaretes i guants, mantenir 2 metres de separació amb els clients i tenir a disposició gel hidroalcohòlic. Referent a l'adquisició de productes, estarà prohibit emprovar-se un article i no quedar-se'l.



mobilitat



Ampliació d'horaris de bus

El consistori ampliarà la freqüència de les línies de bus urbà. La línia L3 que connecta Girona amb Salt, passarà cada 15 minuts, de dilluns a divendres i el cap de setmana i festius, en horari de diumenge. L'L4, que connecta Girona amb Salt per l'Espai Gironès, passarà cada 30 minuts, de dilluns a divendres, i no hi haurà servei ni els caps de setmana ni festius. L'L9, que connecta el campus universitari de Montilivi amb Salt, tornarà al seu horari habitual d'un autobús cada hora, de dilluns a dissabte. Per últim, l'L6, que va de Vila-roja a Sarrià, passarà cada 30 minuts de dilluns a divendres i el cap de setmana i festius, en horari de diumenge.



fires



Reprendran l'activitat les fires a la via pública

Es podrà reprendre l'activitat dels mercats artesanals, de flors, d'intercanvi de productes o de bijuteria. Només es podran instal·lar un 25% de les parades i hauran d'aplicar les mateixes mesures que als mercats de la Devesa i Can Gibert, com són l'ús de material de protecció, mantenir la distància de seguretat amb els clients i tenir a disposició gel desinfectant. A més de la prohibició que els clients s'emprovin productes i no els comprin. Aquest conjunt de mesures afecta el mercat de productes artesans del pont de Pedra, el mercat d'intercanvi de la Lleona, el mercat d'intercanvi de productes de col·leccionisme de la plaça de Catalunya, el mercat de les flors de la rambla de la Llibertat i el mercat de bijuteria del carrer Santa Clara.



bars i restaurants



Els establiments podran obrir les terrasses

La normativa d'aquesta fase permet l'obertura de les terrasses dels establiments en un 50% i respectant un seguit de mesures, com mantenir 2 metres de distància de seguretat