Girona: sis dies consecutius per sota de les deu defuncions

Girona ha registrat durant sis dies consecutius (des de dissabte passat fins abans-d'ahir) menys de deu casos diaris de coronavirus. Feia dues setmanes que no es donava una situació semblant, que en aquest cas va allargar-se durant quatre dies i va tenir lloc entre el dijous 30 d'abril i el diumenge 3 de maig. Des del dilluns d'aquesta setmana fins abans-d'ahir el màxim de morts diaris ha estat de set (es va xifrar tant dilluns com dimarts), i dijous no es va sumar cap nova víctima, un fet que no passava des de l'1 de maig. Des de l'inici de la pandèmia han mort a Girona 719 persones, de les quals 210 a la comarca del Gironès, que també acumula la taxa de defuncions més alta per cada 10.000 habitants de la província, amb 13,32 casos.

També és positiva la dada d'evolució de contagis que, tot i que aquest dijous va registrar deu casos més que el dia anterior, fa nou dies que no supera els cent casos diaris. La setmana passada s'hi va arribar un sol dia (dimarts) i, per contr, les altres dues anteriors només es va baixar d'aquest llindar un sol dia. De fet, la setmana passada va tancar amb 386 contagis, i l'anterior amb 749.

Durant la setmana del 20 al 26 d'abril es van xifrar 1.062 contagis.

Les bones notícies no s'acaben aquí: des del dijous de la setmana passada fins abans-d'ahir es van donar 177 noves altes, i d'aquestes 39 es van registrar fa dos dies. Al llarg d'aquesta setmana han anat pujant progressivament respecte del dia anterior, excepte dimarts, que se'n van xifrar vuit després que el dilluns se'n confirmessin setze.



Les dades de divendres

Al llarg de la setmana les hospitalitzacions han anat seguint una tendència a la baixa molt marcada, i ahir es va arribar a les 224, 40 menys que el dia anterior. Es tracta d'un nou rècord després que aquest dimecres la xifra ja passés de 297 a 264. És el tercer dia consecutiu que es manté per sota dels 300 casos. Els casos greus es mantenen en 20, la mateixa xifra que dimecres, i el nombre de sanitaris infectats també ha baixat quatre casos, amb 64 positius en total. A més, l'última actualització de l'Institut Català de la Salut (ICS) de Girona d'aquest dijous va xifrar en cinc els professionals sanitaris contagiats amb coronavirus, tots treballadors de l'hospital Trueta. Des de l'inici de la pandèmia se n'han infectat 190. A l'hospital Santa Caterina hi ha un treballador de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) positiu, i se n'han recuperat 192.

Pel que fa a les últimes xifres, aquest dijous Salut no va confirmar cap nova defunció i va situar la xifra de nous contagis a 48.

Als hospitals comarcals la situació està cada cop més normalitzada. Amb tot, l'hospital de Campdevànol va registrar la seva desena mort des de l'inici de la pandèmia. El centre té una persona ingressada amb coronavirus.

A la Fundació Salut Empordà, que gestiona l'hospital de Figueres i que actualitza dades tres cops la setmana per la normalització progressiva del centre, va informar que ahir es van registrar tres casos nous de coronavirus, i hi ha vuit persones ingressades amb aquest virus. Fins ara s'han confirmat 317 casos de Covid-19 i s'han donat 165 altes, cinc de les quals ahir. A més, hi ha un professional sanitari de baixa, i 96 més ja s'han recuperat.

L'hospital d'Olot va anunciar ahir que no hi ha cap professional contagiat amb coronavirus, i només resten quatre pacients ingressats amb aquesta malaltia. El centre ja ha donat 108 altes, dues de noves des de l'última actualització.