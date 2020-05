La incertesa pel futur ofega els centres especials de treball

La frenada en sec de l'activitat econòmica per l'estat d'alarma i l'ordre de confinament ha castigat un sector especialment sensible des del punt de vista social i que arrossega problemes greus des de fa anys: els centres especials de treball (CET). Aquestes empreses, que majoritàriament són entitats del tercer sector, contracten persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia mental i, ara mateix, a les comarques de Girona hi ha 367 d'aquests treballadors que es veuen afectats per un expedient de regulació temporal de l'ocupació.

Set del centenar d'ERTO que centres d'aquest tipus havien presentat fins ahir a Catalunya eren de les comarques gironines, tal com va concretar el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat. Dijous, a més de publicitar tres línies de subvencions específiques per al sector, el conseller Chakir el Homrani es va mostrar preocupat perquè aquestes persones encara no cobrin la prestació d'atur o, amb el temps, els expedients acabin convertint-se en finalitzacions de contractes.

El gest de la Conselleria és insuficient per a l'Associació empresarial d'economia social Dincat, que segueix «esperant mesures extraordinàries per garantir els llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual». A través d'un comunicat, l'organització –que engloba entitats gironines com la Fundació Ramon Noguera, Estany, Astrid-21 o El Trampolí, entre d'altres– va afirmar que les mesures del Govern «són insuficients», arriben tard i han «generat durant moltes setmanes més incertesa i inseguretat», i que «en cap cas són extraordinàries ni mobilitzen nous recursos econòmics».

Dincat va recordar que la situació generada per la Covid-19 ha posat el dit a la llaga oberta per la pujada del salari mínim interprofessional, per a la qual aquest any havien demanat a la Generalitat que augmentés les subvencions fins al 75%, segons les dificultats d'inserció laboral de cada col·lectiu. La viabilitat econòmica de les entitats sense ànim de lucre perilla des de fa temps, tal com han denunciat nombroses vegades, i per això –van insistir des de Dincat– demanen un pla de xoc que impulsi la reactivació econòmica d'uns CET «que arrosseguen una situació crítica des de fa més de deu anys».