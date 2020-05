Madrid confirma l'entrada de Girona a l'esperada fase 1

Anar a prendre un cafè o una cervesa en una terrassa, desplaçar-se a la segona residència en cas que estigui a la mateixa província, reunir-se amb una desena d'amics i/o familiars, i entrar en una botiga sense haver de sol·licitar cita prèvia són quatre de les coses que els gironins podran tornar a fer a partir de dilluns. La petició que la Generalitat va presentar al Ministeri de Sanitat per fer passar les terres de Lleida, la Catalunya Central i l'àrea sanitària de Girona a la fase 1 del pla de desescalada de Pedro Sánchez va ser avalada ahir per Salvador Illa i Fernando Simón i, d'aquesta manera, quan ja s'han superat els dos mesos de confinament, a partir de demà passat les condicions s'alleugeriran una mica més, camí de la «nova normalitat». Els gironins podran recuperar part de la llibertat perduda per les mesures aplicades per combatre el coronavirus, però hauran de tenir molt presents les mesures de seguretat exigides per les administracions: màxima higiene de mans, ús preferible de mascareta (obligatori en transport públic) i distància social.

La «desescalada asimètrica i prudent» que projecta el Govern continua. Des de dilluns un 51% de la població espanyola ja havia entrat a la fase 1 del procés, però a Catalunya només Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Pirineu-Aran havien fet el pas. A partir de demà passat a aquestes zones se'ls afegiran Girona, la Catalunya Central i Lleida, a banda del Garraf i el Penedès, dues subzones de Barcelona que avancen una mica més que la capital i la seva àrea metropolitana, però no el Baix Monseny, que també entrava en la petició de la Generalitat. El ministre Salvador Illa va detallar que «un 70% dels ciutadans espanyols» ja són a la fase 1 (l'equivalent a 32 milions de persones), mentre que la resta (14 milions) continuen a la inicial. Les illes de La Gomera, La Graciosa i Hierro, a Canàries, i Formentera, a les Balears, que feia 15 dies que estaven al pas 1, saltaran al 2 dilluns.

A banda de les activitats ja previstes, la fase 1 arriba amb novetats, com la possibilitat de practicar la caça i la pesca i que els locals comercials que superin els 400 metres quadrats podran obrir si limiten la seva superfície a aquest espai i només cobreixen el 30% de l'aforament. D'altra banda els centres de dia podran entrar de nou en servei en funció del que decideixi cada comunitat. Madrid i Barcelona i algunes zones de Castella i Lleó són les que encara no podran canviar de fase. En tot cas, però, el Govern ha comprat l'invent de la Generalitat de crear una fase intermèdia que alguns batejat com a «0,5» i en què algunes restriccions s'aixecaran, tot i que se'n mantindran d'altres relacionades amb la mobilitat. Illa va anunciar que en aquesta fase 0 millorada es permetrà l'obertura del comerç minorista sense cita prèvia, podran funcionar biblioteques i museus, i les vetlles (amb un màxim de 10 persones) i els llocs de culte (amb un terç de l'ocupació) també es recuperaran. Que Madrid no entrés a la fase 1, després de la polseguera que han mantingut els últims dies el Govern regional i el central, no va agradar gens a la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que poc després de l'anunci de Salvador Illa va tuitejar: «No hi ha explicacions tècniques, s'arruïnaran els nostres comerços. El Govern no ens deixa passar de fase i cada setmana es destrueixen 18.000 llocs de treball». Fernando Simón, el director del Centre d'Emergències de Sanitat, va explicar que Madrid no entrava encara a fase 1 perquè és un nexe de comunicacions d'Espanya i encara té un número de casos «important». La Comunitat Valenciana, Andalusia i Castella-la Manxa, que havien passat de fase parcialment dilluns, ho podran fer al 100% des de dilluns

Confinats des del 14 de març, i amb només petits alleugeriments recents com les sortides dels nens o les passejades i la possibiliat de fer esport, als gironins se'ls obre a partir de demà passat un llaminer vental de possibilitats, venint d'on venim. Així, serà possible tornar-se a trobar amb familiars o amics i tenir contacte social entre persones no vulnerables ni amb patologies prèvies en grups reduïts, millor en espais oberts, però es permet visitar cases alienes. Es podran fer desplaçaments dins de la mateixa regió sanitària, visitant, per exemple, la segona residència, i es podrà viatjar en cotxe per fer les activitats permeses i podran ocupar el vehicle les persones que visquin juntes. El transport públic s'elevarà en ciutats segons demanda i en llarga distància seguirà al 30% amb límit del 50% de capacitat. Això sí, no es podrà sortir de la demarcació. Encara.Hostaleria

Es permet el consum només a les terrasses però limitades al 30% del total de taules, que podran augmentar si els ajuntaments els concedeixen més espai.

Hotels i allotjaments rurals poden obrir sense zones comunes, amb més desinfecció, i sense restauració.

La propietària del restaurant La Forkilla de Puig-reig preparant les comandes del dia | ACNComerçObertura generalitzada excepte grans centres comercials.Capacitat al 30%, 2 metres entre clients i horari per a més grans de 65 anys.Mercats, mercats ambulants i venda ambulant poden funcionar al 25% o augment de superfície per distanciar venedors.Rituals i cultes religiososEs pot anar a missa.Les esglésies i llocs de culte obren només amb un terç de la capacitat.Vetlles per a un nombre «limitat» de familiars, amb protocols de distància i seguretat.CulturaLes biblioteques retornen a la seva activitat, però només per al préstec de llibres.Tornen a obrir els museus amb limitacions. L'activitat cultural en recintes tancats es limita a menys de 30 persones i a menys de 200 assegudes a l'aire lliure. Es permeten els rodatges audiovisuals.Oci i espectaclesEn llocs tancats podrà haver-hi espectacles per a menys de 30 persones; a l'aire lliure, menys de 200, sempre amb seients fixos amb separació suficient.EsportsObren els centres d'alt rendiment, les lligues professionals passen a l'entrenament de nivell mitjà.Obren les instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic per a esports sense contacte com l'atletisme o el tennis i també els gimnasos, amb cita prèvia, sense contacte.Salut i higieneLes empreses analitzaran les exigències de prevenció de riscos laborals en funció de les diferents activitats.Mesures de protecció específiques de tots els grups vulnerables davant lesmesures d'alleujament.Desinfecció de col·legis i universitats.Perruqueria i estèticaLes perruqueries, salons de bellesa i establiments d'estètica i similars continuen funcionant com la resta de negocis: capacitat al 30%, mesures de seguretat i separació suficient entre clients.Amb pantalles i amb mascaretes. Imatge d'ahir a la perruqueria Els 60 a Manresa | Mireia ArsoEnsenyament i acadèmiesEls col·legis obren per a la seva desinfecció i comença el treball administratiu, el d'auxiliars i el preparatori dels docents.Les universitats també es preparen per poder realitzar funcions administratives i de gestió i s'obren els laboratoris universitaris.NensEncara no poden tornar a classe en cap cas i les seves mesures d'alleujament continuen sent les del passeig, esport o altres activitats autoritzades.Podran veure els seus amics en grups petits.JovesEls joves poden començar a desenvolupar les activitats permeses per a la resta.Podran veure els seus amics i parelles sempre que no estiguin en situació vulnerable o amb patologies prèvies.Trobades en grups reduïts que poden ser de fins a 10 persones.Gent granEn la fase 1 del retorn a la «nova normalitat», les persones grans podran rebre a casa les visites dels seus familiars o amics, sempre que sigui dins del mateix municipi i que no hi hagi risc de contagi o patologies afegides.Compartir a TwitterCompartir a FacebookMés informacióBages Impuls demana que la Moncloa assumeixi la despesa fixa de les empreses mentre estan tancades. Manresa acull tres jornades especials de donació de sang al Centre Cultural del Casino. Simón: «Que una persona que va sola al cotxe porti mascareta és irrellevant». 