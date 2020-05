Les mascaretes FFP2 i FFP3 no són per al gruix de la població, avisen els metges

La Comissió Assessora Covid-19 del Consell General de Col·legis Oficials de Metges adverteix que les màscares N95, FFP2 i FFP3 han d'estar disponibles per als professionals i no es recomana el seu ús per a la població general perquè són innecessàries, ineficients i fins i tot contraproduents.

L'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya ha fet públic el segon informe de la Comissió Assessora, posada en marxa pel Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), sobre l'ús de mascaretes com a element fonamental per a la protecció del personal sanitari enfront del contagi per coronavirus. L'informe inclou també recomanacions sobre el seu ús en la població general.

El document subratlla que la població general ha d'usar mascaretes quirúrgiques en transport públic, establiments comercials, empreses centres i serveis sanitaris, residències sociosanitàries i locals on no es pugui mantenir la distància de seguretat.

Les mascaretes FFP2 només estan recomanades per a professionals en contacte amb el virus i col·lectius vulnerables sota prescripció mèdica.

A més, es considera que les mascaretes quirúrgiques no són necessàries en espais oberts sempre que es mantingui la distància social.

«No es recomanen per al seu ús a la població general, a causa que són innecessàries, ineficients, i poden ser contraproduents», afegeix, i enumera inconvenients com que el seu ús continuat dificulta en algunes persones la respiració.

Per la seva banda, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón,va recordar ahir que l'ús de les màscares FFP2, com les que ha distribuït la Comunitat de Madrid a tots els seus ciutadans a través de les farmàcies, no està recomanat per a la població general, però va puntualitzar que la seva utilització no li sembla «ni malament ni bé».