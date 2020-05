Quan ningú del SEPE despenja el telèfon

COO de Catalunya demana més mitjans per als serveis públics d'ocupació perquè puguin atendre degudament l'allau de reclamacions que s'està produint, degudes sobre tot a retards en cobrar a prestació i dificultats per ser atesos.

El servei d'atenció telefònica habilitat per CCOO de Catalunya des del principi de la crisi de coronavirus ha vist com es multiplicaven les peticions que reclamen informació sobre les prestacions per desocupació. Una de les queixes més freqüents és que el telèfon del SEPE-Servicio Público de Empleo Estatal no dóna resposta i està previsiblement col·lapsat. Això comporta una situació de manca de cobertura especialment per a moltes persones que no tenen DNI electrònic o no poden satisfer els requeriments del contacte telemàtic.

CCOO també denuncia que és «desproporcionat» el nombre de persones amb ERTO aprovat que encara no han cobrat. «Hi ha molts casos en què s'ha cobrat el primer mes, però no el segon o que s'ha donat de baixa erròniament als demandants», assegura el sindicat. A més, assenyala que les informacions que facilita el SEPE en relació als ERTOs comporten confusió quan se'ls informa que hi ha hagut «reanudació de la prestació per desocupació», o que s'identifiqui la situació com «Prestació d'atur a causa d'inundacions».



Fins a 140 demandes col·lectives

En relació a les 140 demandes col·lectives que CCOO de Catalunya ha traslladat al SEPE per facilitar la celeritat i eficàcia en la seva tramitació, i que afecten a més de 12.000 persones treballadores, els motius de queixa més freqüents són que no s'han cobrat les prestacions del gruix de la plantilla o que no quadren els dies o els imports.

El sindicat reclama també que per posar en valor l'esforç que s'està realitzant per part de les plantilles i els equips de direcció del SEPE, s'augmentin els recursos existents amb més contractacions i una coordinació i compromís compartit entre els serveis públics d'ocupació públics, SEPE i SOC.

Així mateix, demana que es recuperi l'atenció telefònica a les persones demandants i es faciliti l'atenció telemàtica a aquelles persones que no disposen de tots els requisits, i que, en la circumstància actual, no els poden habilitar o activar.

CCOO reclama en aquest sentit que es millori la informació que s'ofereix al web i que es traslladi a la ciutadania ampliant els canals a la informació de caràcter generalista més enllà de la informació a xarxes socials.

Segons el sindicat, «evitar situacions d'extrema precarietat i insolvència, requereix d'una dedicació simultània, això és, tramitar les prestacions que hagin arribat mitjançant ERTO o altres situacions (acomiadaments, esgotament de contractes temporals, prestacions específiques), amb l'atenció a les reclamacions que arribin i que han de permetre un seguiment per part de les persones demandants per saber quan podran disposar de la transferència de les seves prestacions».

Per CCOO, aquesta simultaneïtat és imprescindible en el marc de desescalada en el qual moltes empreses o ja han anat reduint o reduiran el nombre de persones afectades per ERTO.