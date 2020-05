«Soc optimista, però serà un estiu sense turistes i som un país que vivim del turisme»

Des de quan esteu portant a terme la vostra activitat i com ha anat evolucionant durant aquests anys?

Ara fa 15 anys que soc propietari del restaurant Guillermu, però porto 22 anys vinculat amb el sector de l'hostaleria. Les temporades són més curtes, però també cal dir que ara es treballa molt bé els cap de setmana de la resta de l'any amb el client nacional.

Esteu preparant el vostre retorn ja a l'activitat i poder tornar a la normalitat?

Nosaltres estem fent servei de menjars per endur els caps de setmana, però tenim ganes de poder obrir el Guillermu als nostres clients.

Quines mesures s'estan prenent de cara a la reobertura?

Estem redistribuint l'interior del local per garantir les mesures de distància entre taules, i posant dispensaris d'hidrogel als espais com són els serveis, zona de cambrers i entrada principal, a l'espera que sanitat ens digui quin protocol hem de seguir.

De quina manera els està afectant aquesta crisi arran de la pandèmia?

Primer de tot hem tancat les nostres portes durant 2 mesos. Hem hagut d'afrontar també unes despeses per acondicionar els nostres locals a les noves normatives de sanitat.

Com creu que canviarà el seu sector. A partir d'ara el turisme i el client de restaurant serà diferent?

Bé, com tot al principi serà dur. Suposo que la gent serà una mica reàcia a ajuntar-se amb gent en un local que no sigui del seu àmbit familiar o social, però a mesura que vagin passant els dies la gent es relaxarà, fins que surti una vacuna i tot torni a la normalitat. No és la primera pandèmia que passa la humanitat.

Ha demanat algun tipus d'ajuda per superar la situació actual?

Sí, vaig demanar tot tipus d'ajudes que han sortit, Generalitat, i consells comarcals, entre d'altres, però sí que l'única i la més ràpida ha estat un préstec ICO que em va concedir el meu banc BBVA de Sant Antoni de Calonge amb uns tipus d'interès immillorables. Gràcies a això vaig fer front a pagaments de lloguer, proveïdors i treballadors...

Com veu el futur? És optimista?

Sí, gràcies a Deu, soc una persona optimista. Sé que ara hem passat una crisi sanitària i ara vindrà una crisi econòmica ja que serà un estiu sense turistes i som un país que vivim del turisme. Aquest any molts estrangers no vindran i es quedaran a casa per potenciar la seva economia.