El PSC de Girona censura que el fons Santos Torroella estigués desprotegit durant uns dies

El PSC de Girona va criticar ahir la manera com es va fer l'evacuació del Fons Santos Torroella durant les inundacions provocades a la ciutat pel temporal «Gloria» a finals de gener. Segons va explicar el grup municipal en un comunicat, aquest fons estava dipositat al soterrani de l'Auditori i arran de la inundació es va evacuar «d'urgència» cap al vestíbul d'aquest equipament «sense cap mesura de protecció».

En total, s'haurien mogut 25 palets plens de caixes amb documentació que, segons afirmen els socialistes, van estar diversos dies al vestíbul fins que van ser traslladats a un magatzem del transportista. «En el vestíbul de l'Auditori aquesta part del Fons Santos Torroella va estar sense complir cap de les condicions tècniques per a la conservació de la documentació i molt menys les de seguretat i protecció dels documents», va criticar ahir la regidora Mònica Ferrer.

L'edil va recordar que segons les recomanacions per a les instal·lacions de centres d'arxiu, aquesta mena de documentació hauria d'estar «en una zona d'accés restringit i aïllat de les altres zones». «Ben al contrari, a més de no tenir-se en compte les lleis i les normatives nacionals i internacionals sobre conservació de documents, s'ha de tenir en compte que el vestíbul és un lloc accessible i de pas», va remarcar Ferrer.

Com a exemple de les possibles afectacions en els documents, la regidora socialista va explicar que la cel·lulosa dels documents resulta afectada per la il·luminació, que els engrogueix i accelera el procés d'acidificació i els fa més fràgils. Les normes per a la conservació dels documents preveuen, entre altres coses, una determinada temperatura i humitat relativa, bon aïllament i protecció per possibles filtracions del terreny o sistemes de ventilació amb percentatges concrets d'aire exterior.

Per la seva banda, la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Sílvia Paneque va explicar que «a més del fet que el fons no va estar durant aquell temps en les millors condicions possibles, hi ha una segona derivada d'això que és la manca de transparència per part de l'equip de govern».

En aquest sentit, el PSC assegura que no va tenir coneixement d'aquests detalls fins que va veure un decret sobre la contractació d'emergència del servei per fer el trasllat d'aquesta part del fons al magatzem del transportista. «La contractació d'emergència està justificada, donat el perill imminent d'inundació, però no així que no s'informés convenientment als grups de l'oposició, que no van tenir coneixement ni del pas pel vestíbul, ni del trasllat al magatzem ni de la tornada del fons quan ja es va considerar que l'Auditori tornava a estar en condicions», va afegir Paneque qui va lamentar «l'opacitat entorn del que afecta el fons Santos Torroella».La portaveu socialista ha lamentat que una vegada més hi hagi tanta opacitat a l'entorn del que afecta al fons Santos Torroella.