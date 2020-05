Setze treballadors del geriàtric Les Vetes de Salt donen positiu per Covid després d'esperar una setmana els resultats

Setze treballadors de la residència de gent gran Les Vetes de Salt (Gironès) han donat positiu per coronavirus aquest dissabte. El problema és que els resultats dels tests han arribat una setmana després d'haver-los fet, i els professionals han seguit treballant al costat dels avis, entre els que hi ha tres casos confirmats. Però des de la direcció creuen que hi haurà més positius entre els residents, ja que durant set dies han estat en contacte treballadors infectats.

La directora del centre, Àngels Teixidor, carrega contra el Salut i diu que el problema és no haver fet les proves als professionals el mateix dia que els avis, el 4 de maig. "Gairebé han passat dues setmanes entre els tests dels usuaris i els nostres resultats", assenyala.