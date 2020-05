«El turisme nacional és insuficient per generar ocupació per a totes les empreses del sector»

La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre és una entitat gremial sense ànim de lucre que treballa per a la defensa dels interessos de les empreses del sector de l'hostaleria. En l'actualitat agrupa prop de 400 empreses, principalment de la comarca del Baix Empordà.

La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre és una entitat gremial sense ànim de lucre

que treballa per a la defensa dels interessos de les empreses del sector de l'hostaleria. En l'actualitat agrupa prop de 400 empreses, principalment de la comarca del Baix Empordà.



Martí Sabrià és un dels veterans de sector del turisme a les comarques de Girona, sempre des de la vesant de la gestió. Malgrat els anys que fa que està vinculat a aquesta indústria i malgrat haver viscut diverses crisis, mai no s'havia trobat en una situació com l'actual. Tot i això, manté la serenitat i analitza els problemes actuals amb tranquil·litat i, cosa d'agrair, amb cert optimisme.



Meitat de maig. La temporada turística d'aquest estiu ja hauria d'estar a punt de començar. Començarà?

La temporada com la coneixem ja hauria d'haver començat per Setmana Santa. La situació actual és totalment atípica i el que començarà molt a poc a poc ara -i confiem que de manera més important a partir del 20 de juny- no tindrà res a veure amb les temporades que hem conegut fins al moment.

Què espera turísticament d'aquest estiu?

Que no signifiqui el final de cap de les empreses del sector, que ho estaven fent molt bé. Que totes puguin salvar-se.

Té sentit que es permeti obrir els hotels quan encara no es pot ni viatjar de província a província?

Té sentit que es permeti. El que no té sentit és obrir tota la planta hotelera del país si no hi ha mobilitat dins de Catalunya, dins Espanya i dins la comunitat econòmica.

Com pot sobreviure un hotel a aquesta situació tan atípica i perillosa?

Depèn de molts factors com per exemple la mida, els preus o la demanda. No hi ha una única resposta, ni sempre una resposta positiva.

Són assumibles les mesures de seguretat que demana l'administració?

Sí, i tinc la certesa que els bons empresaris de casa nostra les aplicaran amb rigor.

Els hotels petits com els de Costa Brava Centre ho tenen més fàcil per obrir?

Els hotels més petits ho tenen més senzill, perquè tenen menys càrrega de recursos humans. Estem convençuts que els de la marca Petits Grans Hotels de Catalunya [inclosa dins de Costa Brava Centre] obriran tots, i segurament amb molt d'èxit, perquè la seva petita dimensió i la seva ubicació –majoritàriament en zones rurals i poc atapeïdes– donen molta seguretat.

Es parla de quarantena de catorze dies pels turistes mentre duri estat d'alarma: és una bona mesura?

Es tracta d'una mesura pèssima per a nosaltres, però segons sembla, la UE l'aixecarà la setmana vinent.

Si vostè fos un turista de qualsevol país d'Europa, s'atreviria a venir de vacances aquí, un dels països amb més contagis i morts?

Depèn de la nacionalitat. Francesos i anglesos estan igual que aquí. Alemanys, danesos o suecs, infinitament millor. La demanda d'aquests països segurament serà molt inferior que la dels que estan en una situació semblant a l'espanyola.

Aquest any hem de confiar en el turisme nacional, tal com s'està dient?

El turisme nacional és insuficient per a generar ocupacions que permetin garantir la rendibilitat de totes les empreses del sector.

Ara potser ens penedirem de massa campanyes i paraules gruixudes contra Espanya que hi ha hagut a Catalunya els darrers mesos?

No hi veig cap relació, més enllà dels que barregen naps amb cols. La gent va –per exemple– a Cuba i no es pregunta si és una dictadura o no. No té res a veure el model polític amb l'interès turístic d'un territori. A menys que siguis un fanàtic, és clar.

El confinament de dos mesos ha sigut positiu?

No ho sé, és una qüestió sanitària que no em pertoca. Només puc dir que Suècia no ha confinat a la gent i té millors resultats que altres que ho han fet.

Com està portant la crisi el Govern espanyol?

Amb més militars que sanitaris al front. Crec que això respon a la pregunta.

I el Govern català?

Diria que l'està portant amb més seny, derivat que han fet més cas als tècnics que als Mossos d'Esquadra.