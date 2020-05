Vergés vol «trobar maneres» per reobrir les escoles aquest curs

La consellera de Salut, Alba Vergés, confia que es podran «trobar maneres» per poder reobrir les escoles abans que s'acabi el curs i per a totes les edats. En una entrevista a Rac1, la consellera va explicar que no veu «descabellat» obrir els centres educatius com ja ha fet França, i que «cal trobar la manera» tot i admetre que «el risc zero no hi és ara ni hi serà en un mes ni en sis mesos». Vergés va afegir que, amb la informació que tenen ara, es pot plantejar aquesta mesura, sobretot «pensant en els nens» i en el fet que l'escola és un element de «socialització» i «cohesió social». Vergés creu que caldrà fer-ho aplicant mesures higièniques i de seguretat, com ara entrades i sortides «esglaonades» per disminuir riscos.

«Es pot tirar endavant alguna manera d'oferir aquestes escoles», va dir Vergés, «perquè els nens necessiten aquests espais». La consellera de Salut creu que la necessitat d'obrir els centres va més enllà de la necessitat dels pares que han d'anar a treballar amb fills a casa, perquè l'escola és «el marc estable» que tenen els nens i molts d'ells «a la vida no el tenen estable». Tot i remarcar que l'educació no és la seva competència i que caldrà «diàleg» amb el sector, Vergés va apostar per «trobar maneres perquè no hi hagi gaire gent junta en un espai tancat, reforçar molt les mesures d'higiene» i fer que les entrades i sortides als centres educatius «no siguin totes a la mateixa hora».

Vergés va destacar la «bona capacitat de detecció» que hi ha en aquests moments, amb l'inici de les proves PCR als centres d'atenció primària. «Per mi, detectar més és molt positiu», va dir. La consellera va posar en valor que, tot i que es detecten més positius, això no vol dir que hi hagi més pacients ingressats a les UCI en estat greu. «Vol dir que tenim transmissió, però ara molt més lleu de la que teníem», va afegir.