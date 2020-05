Els caçadors criden a la vaga d'escopetes caigudes com a protesta per la nova llei

Els caçadors s'aixequen en armes. Amenacen de plantar-se i no començar a temporada de caça com a protesta per les noves sancions que imposa la llei aprovada el 29 d'abril per la Generalitat, que consideren excessivament elevades. Han fet arribar les seves queixes al president de la Generalitat i a la consellera Jordà, però de moment no han rebut resposta i estan disposats a arribar fins a final. És a dir, a no col·laborar en el control de senglars i altres espècies, amb tot el que això pot suposar de cara a l'agricultura. En aquest sentit, lamenten que els agricultors no s'hagin posat clarament al seu costat, i els demanen suport.

La Federació Catalana de Caça ha demanat que ningú surti a efectuar els controls de conill, senglar i cabirol aprovats per danys a l'agricultura. «A més, si això no s'arregla, al setembre, quan comenci la temporada del senglar, no caçarem», adverteix el president de la territorial gironina de la Federació Catalana de Caça, Josep Blanquera.

Els principals motius que els han portat a aquesta vaga de caça «no és només la llei que aprova les noves i desproporcionades sancions en matèria de caça, encara que sí ha estat el motiu que ha portat a això; explica Blanquera. «També volem que s'arreglin els temes dels nuclis zoològics: els gossers estan venuts amb la normativa actual. A més, hi ha el tema dels agents rurals atribuint-se la caça i la gestió del senglar, quan els caçadors paguem per això», explica.

A les comarques de Girona hi ha més de 10.000 caçadors amb llicència. Segons recorda Blanquera, la seva tasca és fonamental per a controlar certes plagues, com la del senglar que a Girona és especialment perjudicial per a l'agricultura «Per això pensem que els agricultors ens haurien de donar un cop de mà», reclama. Blanquera recorda que si no fos pels caçadors, s'haurien de destinar molts diners públics a controlar aquestes plagues d'animals, «mentre que nosaltres ho fem no només gratis sinó gastant-nos diners».

Blanquera lamenta que l'administració catalana no hagi intentat consensuar res i hagi tirat endavant unes sancions «desorbitades». «Quan els fem arribar la protesta, tot són promeses i prou, no hi ha voluntat de solucionar res», es queixa. «Estic d'acord que s'ha de sancionar els caçadors furtius, els que cacen espècies protegides o els que cacen sense llicència, però no això que han fet», insisteix.



Cansats dels atacs

La tasca que els caçadors realitzen en el control de sobrepoblacions que ocasionen danys a l'agricultura és innegable, recalquen des de la federació. «Però a partir d'ara serà més palpable a Catalunya, ens hem cansat dels constants atacs contra el col·lectiu», indica Blanquera.

El president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, ha fet arribar una carta a tots els caçadors catalans federats, amb la que els insta a la vaga d'escopetes caigudes. Després d'exposar la desproporcionalitat de les sancions que imposa la nova llei i la manera com s'ha gestionat aquesta, sense consensuar-la amb els caçadors i ignorant el sector, els fa una crida: «hem iniciat una Campanya d'Interrupció de les actuacions de caça, que mantindrem mentre la Generalitat no faci algun pas per a arreglar aquesta situació i deixar clara la seva postura envers la caça. Ni que dir, que res d'això va en contra del seu col·lectiu i que quan se solucioni la situació, tornarem a la nostra activitat habitual», assenyala en la missiva.

«El col·lectiu ens està demostrant que està llest per a renunciar a la seva passió, encara que sigui temporalment, perquè està més que fart del menyspreu de l'executiu, i arribats a aquest extrem, us demanem el vostre suport, atès que vosaltres, sempre ha tingut nostre», afegeix.

El president de la territorial gironina, Josep Blanquera, està completament d'acord amb aquestes apreciacions, i creu que els caçadors seguiran la consigna. Els resultats poden ser dramàtics. «Ho estem veient cada dia, passarà el que ja està succeint, però pitjor: senglars per tots costats, atacs, sembres destrossades? Ara entrem en una època clau per a l'agricultor, per la qual cosa esperem que tot això se solucioni com més aviat millor», assenyala, però recalcant que no estan contra els agricultors sinó al seu costat, raó per la qual esperen mostres de suport per la seva part.



Feina fonamental

«La nostra feina és fonamental», ressalta Blanquera. «Crec que la Generalitat hauria d'haver mostrat més delicadesa i comprensió, parlar amb nosaltres, consensuar les coses...», indica. De tota manera, assegura que veu factible arribar a una solució. «Però de moment, no sortirem a caçar, si els animals provoquen danys, s'hauran d'espavilar», adverteix.

« O la consellera i el president fan alguna cosa, o no començarem la temporada de cacera», recorda. «Ja n'estem tips!», finalitza.

Sengalrs, conills i cabirols estan d'enhorabona, almenys de moment. Una altra cosa serà que hi estiguin els agricultors.