Desconcert entre bars i restaurants de Girona perquè encara no han rebut indicacions per l'ampliació de les terrasses

L'hostaleria de Girona es mostra "desconcertada" ja que encara no ha rebut cap indicació per part de l'Ajuntament per ampliar les terrasses de cara a aquest dilluns, quan la ciutat passarà a la fase 1. El sector agraeix la mesura que va prendre el consistori i recorden que és "molt important" per poder facturar suficient com per arrencar de nou. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, explica que s'han fet diverses sol·licituds i a escasses hores de passar a la fase 1 la majoria d'establiments no han rebut cap comunicat. "Sembla mentida que passi, però és així", assenyala. Carreras també mostra el seu "escepticisme" en relació a l'obertura, tot i les ganes de molts gironins d'anar a una terrassa.

Bars i restaurants de les comarques de Girona es preparen per passar a la fase 1. Es preveu que siguin pocs els qui aquest dilluns aixequin la persiana. I és que molts dels establiments, o no tenen terrassa, o bé no els surt a compte per les despeses de personal i Seguretat Social que suposa. Per això, la majoria dels que sí que han decidit començar a treballar aquest dilluns han sol·licitat una ampliació de terrassa a l'ajuntament corresponent. De fet, aquesta és una de les mesures més habituals entre consistoris, per tal de permetre a aquests bars i restaurants poder facturar, almenys, una quantitat similar a la que feien abans de la crisi.

L'Ajuntament de Girona va revelar aquesta mateixa setmana que 52 establiments s'havien posat en contacte amb l'àrea d'Urbanisme per tal de poder-se acollir a aquesta mesura. Un dels que ho va fer va ser en Xavier Manresa, propietari de diversos locals, entre els quals el Porcus, situat a la Plaça Catalunya i que comptava, abans de la crisi, amb una terrassa amb dotze taules.

Manresa lamenta que a poques hores d'obrir encara no li han dit res en relació a ocupar més espai per tal de poder mantenir les distàncies de seguretat. "De moment ens han demanat que aquest dilluns obrim amb el 50% del que teníem autoritzat fins ara", lamenta.

Això significa passar de les dotze taules de dos persones a només sis. "Si tothom mengés un plat de pernil encara, però hi ha molta gent que ve a fer el cafè o la cervesa. Així no es pot mantenir set treballadors", argumenta.

D'altra banda, els restauradors que tenen una terrassa molt petita es queixen que el govern espanyol no els hagi permès obrir amb restriccions els restaurants a l'interior. Asseguren que és molt més fàcil mantenir una distància de seguretat, ja que pots separar i controlar el nombre de taules i clients que hi ha, que no pas en una terrassa on "el cambrer acaba fent de policia".



Incertesa en el sector i clients "amb ganes"

Des de l'Associació d'Hostaleria de Girona expliquen que ara per ara hi ha "incertesa" en el sector ja que "no saben com respondrà la gent". El president de l'entitat, Josep Carreras, espera que el client local doni suport i aposti per anar als establiments.

En aquest sentit, la predisposició dels veïns de Girona és "bona". De fet, un dels llocs més concorreguts – sempre mantenint les distàncies – és el bar que hi ha al carrer de la Força, que fa cafès o infusions per emportar. Aquest diumenge era constant el degoteig de veïns que s'acostaven a comprar-ne un, i després xerraven al mig del carrer.

Una d'elles l'Ana Paula, una noia del Brasil que viu a Girona i que reconeix que té moltes ganes que s'obrin les terrasses per poder anar a prendre alguna cosa. "Per mi va ser important que ens deixessin fer esport i ara agraeixo molt poder anar a un bar a fer la cervesa amb les amigues", assenyala.

En aquest sentit, l'Assumpció i en Carles es mostren satisfets que "hi torni haver vida" al centre de la ciutat, si bé adverteixen que "cal anar molt en compte". "Ho trobàvem molt a faltar, però hem de recordar que hi ha el virus i encara córrer massa gent sense mascareta", lamenta l'Assumpció.