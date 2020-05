Una empresa de VTC desinfecta els vehicles amb una màquina d'ozó

El canó d'ozó per desinfectar, en un dels vehicles.

B&C Transfers és una empresa gironina líder en el sector del lloguer de vehicles de transport amb conductor (VTC) que té totes les garanties de seguretat.

B&C Transfers, amb nou vehicles i amb seu a Girona, protegeix els seus clients i conductors de possibles contagis amb la utilització d'un canó d'ozó que necessita entre 10 i 15 minuts per desinfectar els cotxes. L'empresa de transport de viatgers sota comanda confia en reactivar-se aviat, coincidint amb el salt de la demarcació a la fase 1 i els que vinguin progressivament en les properes setmanes, ja que el seu públic principal són empreses, hotels i particulars i un alt percentatge dels seus desplaçaments són a Barcelona

Aquesta firma és líder de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) a la província de Girona i des d'ara compta amb una màquina d'ozó per desinfectar els seus cotxes i protegir conductor i clients de possibles contagis. Amb nou vehicles d'alta gamma a la seva disposició i amb la seu a Girona, l'empresa de transport de viatgers –d'1 a 8 persones per trajecte- ha comprat un canó d'ozó que higienitza els cotxes amb la màxima seguretat. B&C Transfers, que ha patit una baixada dels serveis arran de la crisi del coronavirus, vol estar «absolutament preparat quan es doni el tret de sortida per poder reactivar-nos. Esperem recuperar la normalitat aviat, ja veiem indicis de moviment en algunes empreses», explica Francesc Coll, el gerent.

La màquina d'ozó per desinfectar els cotxes es connecta a la presa de corrent i durant 10-15 minuts, amb les portes tancades en un espai interior d'entre 11 i 18 m3, deixa anar el gas que desinfecta de gèrmens i bacteris. Un cop passat aquest període el cotxe es ventila durant 10 minuts més. Una altra de les mesures que l'empresa gironina té preparades per vetllar per la seguretat del conductor i els clients és abastir de guants, mascaretes i gel els vehicles: «Els conductors, a més, portem mascareta amb pantalla».

Fundada el 2015, B&C Transfers compta amb un total de sis treballadors i és l'empresa puntera de la demarcació pel volum de cotxes i transport de viatgers, amb vehicles d'alta gamma i conductors qualificats i amb gran experiència en el sector. Els seus clients principals són empreses, hotels i clients particulars tan de la província de Girona com qui hi té la segona residència. Un alt percentatge dels seus serveis són, des de les comarques gironines, en direcció a Barcelona i a l'aeroport de Barcelona-El Prat, i viceversa.