Girona es prepara per tornar a bategar

La desescalada que es va obrir amb els passejos pels nens i, més tard, amb el permís per fer esport o caminar, viurà demà un capítol especialment significatiu a Girona amb l'entrada a la fase 1 que es preveu que marqui l'inici de la reactivació.

reballadors desinfectant i preparant terrasses de bars i restaurants, comerços amb la persiana mig abaixada amb el personal a dins ultimant els últims detalls abans de la reobertura, molts dubtes, però també ganes de deixar enrere el confinament i començar a caminar cap a la «nova normalitat». Les hores prèvies a l'entrada de Girona a la fase 1 de la desescadala de les mesures que es van haver de prendre per combatre el coronavirus són un còctel d'emocions. Tot i que el tancament s'alleugeix a partir de demà i la vida s'assemblarà una mica més a la que teníem abans del 14 de març, queda un llarg camí per recórrer que caldrà fer convivint encara amb la maleïda COVID-19 i la galopant crisi econòmica.

A Girona capital la previsió és que la majoria de comerços obrin, tal com apunta Mercè Ramírez, vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, que suma uns 200 afiliats. Les botigues, que fins ara podien atendre el públic amb cita prèvia, podran fer-ho ara ja directament, tot i que regulant l'aforament al 30% i aplicant les normes de seguretat i higiene preceptives. En la restauració i hostaleria, el retorn a la normalitat potser no serà tant sonat. Bars i restaurants, de moment, només poden oferir al públic les terrasses, amb un 50% de la capacitat, i això frenarà encara molts empresaris. Josep Carreras, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, calcula que un 35% dels negocis es reactivaran a partir de demà amb l'esperança que de mica en mica, i amb l'entrada en fases superiors de desescalada, més empreses s'hi afegeixin.



COMERÇOS

L'estat d'alarma i el confinament decretat per Pedro Sánchez el 14 de març va convertir Girona, com molts d'altres indrets del país, en una espècie de ciutat fantasma. Ho confirma Mercè Ramírez, que des de fa uns dies ha pogut tornar a atendre els clients de la seva joieria amb cita prèvia i que, a partir de demà, ja ho podrà fer sense reserva. Vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Ramírez explica que el sector «té moltes ganes de tornar a obrir i per això tothom s'ha preparat a consciència». Admet, això sí, que encara «no tenim massa clars els horaris» i que la majoria optarà per anar-los adaptant a la demanda, ni tampoc quina serà la reacció dels clients, «tot i que vull pensar que la gent té ganes de sortir i passejar, com feia abans, malgrat que aquesta situació ha deixat a ciutadans sense feina i amb molts problemes econòmics».

Ramírez afirma que el salt a la fase 1 «permetrà recuperar el pols a la ciutat, fer que torni a bategar». «Qualsevol ciutat està morta sense la restauració i el petit comerç, és un lloc fantasma, sense gent als carrers. El sol fet d'obrir les botigues donarà vida i marcarà un progressiu retorn cap a la normalitat», afageix l'empresària. Tots els negocis associats a Girona Centre Eix Comercial s'han adaptat a les normatives sanitàries, «cadascun amb les seves especificitats», i la gran obsessió dels comerciants és «donar tranquil·litat al client i fer que aquest pugui venir a comprar tranquil». En el seu cas, a la seva joieria, la nova normalitat tampoc diferirà tant de l'antiga: «Per obrir la porta seguiràs tocant un timbre. A dins hi ha gel per les mans i mascaretes, i una mampara de cara ens separa del client. Després les joies que hagin pogut tocar i que no es comprin les desinfectem amb una solució d'aigua oxigenada». Ahir, abans d'atendre aquest diari, una parella gironina havia demanat cita per triar els anells.



RESTAURACIÓ I HOSTALERIA

La diagnosi del moment que fan els comerciants s'assembla força a la que expliquen els restauradors i hostalers. Xavier Manresa és el responsable del Porcus i del Si no fos, en plena plaça Catalunya, i de la xarcuteria El tall, al mateix indret. No ha deixat de treballar durant els dos mesos de confinament a la botiga, tot i que les vendes li han arribat a caure «un 70%». Aquesta setmana s'ha dedicat també a posar a punt el retorn del restaurant Porcus, tot i que encara no sap ben bé de quina terrassa podrà disposar. «Disposo de 12 taules de 2 persones, o de 6 de 4, però he presentat una demanda a l'Ajuntament per ampliar l'espai i poder tenir més aforament que el 50% si es fa per a vianants el lateral de la plaça Catalunya on estem», explica. Una iniciativa que permetria situar les terrasses del seu establiment (i d'altres com Casa Cacao) mantenint les distàncies de seguretat i deixant un pas ampli per les voreres. L'Ajuntament ho està estudiant. A Calella, on també hi té un Porcus, ho té resolt de fa dies.

Manresa està convençut que, almenys durant la fase 1, la reobertura no serà rendible. «Perdré menys diners amb la porta tancada que si l'obro, però soc un emprenedor, soc d'aquí, i com d'altres empresaris veiem que el que fa falta ara és ambient als carrers perquè sinó, ens morirem», assegura. Malgrat que «empresarialment no surten els números», la decisió és començar a caminar cap a la nova normalitat a partir de demà. De mica en mica s'aniran adaptant els horaris i veient quina és la resposta dels clients. Sí que és cert que aquesta setmana el centre de Girona ha començat a tenir més vida i l'esperança passa per seguir reactivant-ne el pols. «Segur que hi haurà gent a qui li farà por, encara, anar a un bar o restaurant», admet, tot i que garanteix que es compliran totes les mesures de seguretat. La carta es podrà consultar en un codi QR amb el mòbil i també estarà escrita en una pissarra. L'oli i la sal hauran de ser monodosi, els porta-tovallons desapareixeran i, en fases posteriors, quan es pugui servir també a l'interior dels locals, hi haurà menys taules, manpares i la barra no es podrà usar.

Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, creu que els locals de la capital aniran obrint «a un ritme asimètric». Apunta que, després de dos mesos d'aturada obligada «tot és poder tornar a començar» i té clar que mica en mica més locals s'aniran afegint als que decideixin obrir encara a mig gas a partir de demà. Pel que fa als hotels, de moment hi ha oberts els que han estat donant servei en plena pandèmia: l'Europa, per a personal sanitari, l'IBIS, on s'allotgen pacients diagnosticats amb COVID-19 i Condal, per a empreses i serveis essencials, igual com el Costabella i el B&B de Salt.



càmping

Per norma general, la majoria dels càmpings de la demarcació esperaran a fases superiors de la desescalada per obrir. Una de les excepcions serà el càmping Palamós, una empresa familiar que ha decidit començar a acceptar hostes a partir del proper divendres 22, tot i les limitacions imposades pel govern (els serveis comuns han de romandre tancats) i que els únics clients que podran tenir seran de la mateixa provincia de Girona. Albert Vall, el codirector, detalla que «en tant que empresa familiar, tots fem una mica de tot, i com que estem aquí, per a nosaltres el millor és obrir ja».

Durant la desescalada l'empresa vol que hi hagi el mínim contacte entre treballadors i clients. Per això només s'acceptaran persones amb reserva prèvia (mínim 24-48 hores abans). Els espais comuns estaran tancats i per tant, no es podrà utilitzar ni la piscina ni els lavabos comuns. Els clients únicament es podran allotjar en bungalows/ mobil home o amb la seva autocaravana en parcel·la. El supermercat s'obrirà 2 hores al matí i 2 hores a la tarda però s'habilitarà un telèfon per poder fer les comandes a través de whatsapp i seran entregades directament a la parcel·la sense cap cost addicional.

L'empresa veu amb preocupació el tancament de fronteres i sap que de moment, en fase 1, només podrà viure del client de Girona. Quin perfil té la persona que es pot allotjar en els propers dies al càmping? «Families amb nens petits que vulguin un canvi d'aires, gent que té autocaravanes i vol escampar la boira després del confinament...», apunta Vall. El càmping està situat a prop de la Fosca, a Palamós. La mateixa empresa també gestiona el càmpig nudista Relax-Nat, a Mont-ras, que també està previst que reobri el dia 22.



LLIBRERIES

Les llibreries, amb la pèrdua de Sant Jordi (tot i la idea de recuperar-lo el 23 de juliol), han estat un altre dels sectors damnificats per la crisi del COVID-19. Aquests dies han pogut atendre clients amb cita prèvia i a partir de demà els lectors ja podran anar directament a les botigues sense haver-se reservat l'hora. Maria Carme Ferrer, de la llibreria Empúries, i presidenta del Gremi, assegura que la gent ha respost molt bé a la reobertura dels establiments a pesar de les restriccions i pensa que amb el pas endavant de demà el sector encara es pot reactivar més. La majoria de llibreries de Girona i moltes de la provincia ja estan obertes, tot i que ara el contacte amb el client era mínim. Amb el canvi de fase la gent podrà passejar pels locals «sense poder tocar encara gaire els llibres», però Ferrer creu que «ja serà una altre cosa». «Tot i la dificultat la gent ha respost.

AUTOMOCIÓ

La patronal Corve, que reuneix els empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions de Girona, confirma que demà el sector de l'automòbil obrirà «en la seva totalitat». Amb l'entrada en vigor de la fase 0 el dia 4, pràcticament tots els tallers varen poder obrir les seves portes atenent amb cita prèvia si tenien una superfície inferior als 400 metres (els més grans continuaven fent serveis exclusivament per els serveis essencials). Des de demà ja pràcticament tots els tallers podran obrir, els de superfície fins a 400 metres sense cita prèvia.

Quant als establiments comercials, només varen poder obrir les seves portes al públic i amb cita prèvia els que la seva superfície d'exposició i venda no superava els 400 m. La resta han d'esperar a demà. L'associació ha facilitat a totes les empreses associades una guia per als tallers i una altra per a les exposicions per tal de poder prendre les mesures que garanteixin seguretat i protecció als seus treballadors i clients.



tanatoris

Amb l'accés a fase 1 també canviaran els protocols en els tanatoris i sales de vetlla. Un exemple el posen els centres de la funerària Àltima, que gestiona els del Ripollès (Ripoll) i Alt Empordà (Figueres i Llançà). El més destacable d'aquesta propera flexibilització són la possibilitat de la represa de vetlles i cerimònies. En el primer cas, les sales de vetlla estaran limitades a un màxim de deu persones simultàniament, que hauran de respectar els dos metres de distància i hauran de d'anar protegides amb mascareta. Hi haurà dispensadors de gel desinfectant i es facilitaran deu mascaretes per cada família. Pel que fa als oratoris, l'aforament en les cerimònies de comiat es limitaran a un terç de la capacitat de l'espai.