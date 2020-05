Girona treballa per reactivar el servei de préstecs amb cita a les biblioteques municipals

L'Ajuntament de Girona treballa per reobrir el servei de préstecs amb cita prèvia a les biblioteques municipals el 25 de maig. L'activitat presencial es reprendrà de forma progressiva a mesura que la ciutat avanci en les diverses fases de desconfinament. La manera com s'aplicarà el procés ha estat definit pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i estableix cinc etapes. D'aquestes, les dues primeres ja han estat clarament definides.

Demà, Girona entrarà a la fase 1 i el consistori donarà el tret de sortida pel retorn a l'activitat de les biblioteques. Aquesta consisteix a preparar les instal·lacions, els fons i la infraestructura necessària, i també començar a adaptar serveis. La segona etapa començarà a partir del 25 de maig i és quan s'iniciarà el procés de préstec mitjançant reserva i cita prèvia, i el de devolució de documents.

Els usuaris podran sol·licitar documents a cada una de les biblioteques, preferiblement mitjançant un correu electrònic o bé a través del telèfon, i indicar si prefereixen fer la recollida de matí o de tarda. Posteriorment, es concertarà amb l'usuari el dia i l'hora de l'entrega, que tindrà lloc a la porta de l'edifici, ja que encara no serà possible accedir dins les biblioteques. Pel que fa a la devolució, s'haurà de realitzar a la bústia de retorn de documents que hi ha situada a l'exterior de cada edifici.

Les tres etapes restants encara no estan definides i el consistori ho anirà estudiant i treballant segons s'avanci en les fases de desconfinament establertes pel govern. Així i tot, es preveu que progressivament es permetrà reprendre la realització d'activitats culturals dins de les biblioteques amb limitació a un terç de la capacitat màxima de l'espai i sempre amb menys de 30 persones participants. Els clubs de lectura es podrien fer presencialment sempre respectant les distàncies de seguretat, igual que les activitats de promoció lectora com l'hora del conte o els tallers, que en aquest cas tindrien un aforament limitat i podrien implicar inscripció prèvia.

D'altra banda, també es podria reprendre l'assessorament informàtic, mantenint les mesures de seguretat que s'indiquin en aquell moment. Finalment la recuperació total dels serveis de les biblioteques i la tornada a la normalitat tindran lloc en la darrera etapa de desconfinament.



Per barris i horaris

Les primeres biblioteques de la ciutat que començaran a oferir préstecs seran l'Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero i Salvador Allende. En el cas de la Biblioteca Carles Rahola, per la seva dimensió i complexitat, la represa del servei tindrà lloc probablement a partir del dia 2 de juny i l'anunciarà la Generalitat de Catalunya. També s'ha previst que pugui oferir préstecs la Biblioteca Escolar Montfollet, almenys fins al 19 de juny.

No hi haurà servei de préstecs interbibliotecari, per tant, els llibres o qualsevol altre material s'hauran de sol·licitar a la biblioteca dipositària d'aquests. Per consultar la disponibilitat de material es pot fer accedint al catàleg ARGUS. Dins de la primera fase de reobertura de les biblioteques, els horaris de servei de préstec i també d'atenció telefònica seran de dilluns a divendres, de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h. No obstant això, a la Biblioteca Escolar Montfollet l'horari serà de 12.00h a 14.00h i, en aquest cas, no caldrà reservar cita prèvia.