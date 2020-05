L'economia de la UE es devaluaria un 22,7% si es desfés el mercat únic per la COVID-19

El valor conjunt de l'economia de la Unió Europea (UE) podria reduir-se entre un 17% i un 22,7% si es desmantella el mercat únic i no s'avança en els diferents programes i accions comunes que podria desenvolupar-se els pròxims anys a conseqüència de la crisi de la Covid-19, segons recull un informe elaborat pel Parlament Europeu.

En el document s'analitzen els beneficis econòmics produïts per la UE i els efectes negatius que tindria, de cara a la futura recuperació econòmica posterior a la Covid-19, si es parés o es revertís el procés d'integració europea. L'informe assenyala que és difícil donar una estimació clara de què implicaria exactament el desmantellament de la Unió, ja que els efectes dependrien de com, quan i en quina mesura es desarmarien les diferents parts del projecte europeu. No obstant això, detalla que les estimacions més prudents suggereixen que desmuntar el mercat únic costaria entre 480.000 milions i 1,38 bilions d'euros a l'any, la qual cosa representa entre el 3% i el 8,7% del PIB conjunt de tots els països. Així mateix, afegeix que el cost potencial de no adoptar polítiques comunes en cinquanta àmbits diferents identificats a l'estudi s'acostaria als 2,2 bilions d'euros; el 14% del PIB de la UE del 2017.

A les pèrdues esmentades, el document hi afegeix qualsevol contractació directa que es faci a conseqüència de la mateixa crisi del coronavirus i que, segons diferents estudis, podria voltar els 160.000 milions d'euros el 2020; és a dir, el 7,5% del PIB.

Davant els resultats de l'informe, el Parlament Europeu defensa que hi hagi un «moviment decidit» cap a una acció de política comuna més gran, ja que podria fomentar «una recuperació més ràpida, més sostenible i veritablement inclusiva».