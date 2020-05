Nens de carrer abandonats a la sort del coronavirus

Nois al carrer, en una sèrie de fotos fetes per ells mateixos.

COOPERACIÓ GIRONINA. NouSol ONG treballa en projectes solidaris a Burkina Faso i, ara, la seva cooperant tècnica Natàlia Castro es troba al país africà, ajudant una entitat local a pal·liar la vulnerabilitat que pateixen els infants i els joves sense llar.

L'organització no governamental gironina NouSol, a través de la seva cooperant tècnica Natàlia Castro Mestres, és testimoni directe de l'impacte de la covid-19 en un dels països més pobres del món, Burkina Faso, i en un dels col·lectius més vulnerables que hi viuen, els menors sense llar.

Aquesta setmana, Natàlia Castro i Théophile Sawadogo, director del Centre de dia i d'urgència Tié per a infants i joves que viuen al carrer en la segona ciutat més poblada del país, Bobo-Dioulasso, han descrit com pateixen la crisi sanitària en un article que es pot llegir al web de NouSol ONG. Entre altres qüestions, lamenten que tot i que «la falta d'higiene, la desnutrició i deambular pels carrers converteixen aquests nens en un objectiu potencial pel virus» i que el poden transmetre, la realitat és que «continuen tant desemparats com de costum».

L'ONG amb seu a l'Hotel d'Entitats de Girona desenvolupa diversos projectes a l'Àfrica i Àsia que ha hagut d'adaptar a la situació. A Burkina Faso, coopera amb el Centre de dia Tié per aconseguir la inclusió socioeducativa dels menors del carrer. De fet, a Bobo-Dioulasso, impulsa un projecte més ampli per enfortir les associacions locals que treballen per als drets de les dones i dels infants. Les altres iniciatives africanes en què participa se situen a Guinea Conakry i al Marroc.

Tornant a la ciutat de Burkina Faso on ara es troba la gironina Natàlia Castro, ella i Théophile Sawadogo resumeixen l'evolució del nou coronavirus al país, on els primers casos es van detectar el 9 de març. El Govern va prendre mesures que van derivar en la creació d'un comitè nacional per gestionar l'epidèmia i la implantació de mesures de distanciament social, el tancament d'aeroports i fronteres i un toc de queda entre les set de la tarda i les cinc del matí; si la policia troba els nois caminant en aquest marge horari, «els apallissa» –diuen– però si dormen, no.

Seguint amb el relat, el virus es va anar propagant «lentament amb comparació amb Xina i Europa, però sense pausa». Les decisions governamentals, però, no van tenir en compte el vessant social i denuncien– que «qui n'acaba rebent les conseqüències és, com sempre, la població civil, però sobretot els col·lectius ja de per si més vulnerables». Entre ells, els 1.066 infants i adolescents que, segons dades del Ministeri de l'Acció social de Burkina Faso, viuen al carrer a Bobo-Dioulasso.

Adaptant-se a les necessitats actuals, NouSol ONG i el Centre de dia Tié han repartit material de prevenció, fan cures de primers auxilis i treball de sensibilització als carrers de la ciutat. Tal com expliquen Castro i Sawadogo, això els ha permès escoltar els joves i comprovar que «els costa creure que realment el coronavirus existeixi» perquè pensen que tot plegat és «una altra estratègia del Govern per aconseguir diner extern i enriquir-se a costa del sofriment de la població». Un convenciment que els complica treballar per la prevenció, «el que –afirmen– els salvarà d'una mort segura».