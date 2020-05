Pedro Sánchez vol prorrogar l'estat d'alarma un mes amb la idea que sigui l'últim cop

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, demanarà al Congrés una nova pròrroga de l'estat d'alarma amb una vigència d'«aproximadament un mes» i va afirmar, ahir, que «pretén ser l'última» i que tindrà «característiques diferents». Sánchez va insistir, però, que tot dependrà de l'evolució del virus i va obrir la porta a aixecar l'estat d'alarma en alguns territoris abans que en d'altres. A més, va assegurar que «regirà la cogovernança» i que les comunitats autònomes «aniran recuperant la seva plena capacitat de decisió». Pedro Sánchez va afegir que vol assolir al Congrés el «gran consens» que –segons va assegurar– existeix a la societat sobre la seva necessitat i va demanar «unitat» a formacions i administracions.

Sánchez va tornar a defensar que l'estat d'alarma és «l'únic instrument constitucional» amb què compta el govern per restringir la mobilitat i la llibertat de reunió amb l'objectiu d'aturar la propagació de la Covid-19. En aquesta defensa, i extrapolant les dades de l'informe de seroprevalença presentats aquesta setmana, el president espanyol va afirmar que sense aquesta eina i les mesures preses per aturar, per exemple, la mobilitat, la infecció per coronavirus «podria haver arribat a 30 milions» de persones i «haver costat la vida al voltant de 300.000 persones».

El president va apuntar que a partir de demà la meitat de la població espanyola haurà iniciat el procés de desescalada i va esperar que aquesta conclogui a la meitat de l'Estat «coincidint amb l'inici de l'estiu», mentre que encara s'allargarà unes setmanes més en altres zones com Madrid, Barcelona o part de Castella i Lleó que es mantenen en la fase zero, tot i que amb algunes modificacions.

Sánchez va remarcar que el període de desescalada es «negociarà» amb els grups parlamentaris. «Quan abans aixequem l'estat d'alarma millor perquè significarà que hem vençut el virus, però no depèn d'un criteri polític», va dir. També va lamentar que VOX i PP hagin dit que no hi donaran suport abans de saber la proposta.

D'altra banda, va explicar que la nova pròrroga inclourà canvis quant a l'organització del seu lideratge, ja que «l'única autoritat delegada del govern» serà el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Decauran així les facultats excepcionals que es van donar als ministeris de Defensa, Interior i Transports a l'inici de l'estat d'alarma.