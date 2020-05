Setze treballadors d'un geriàtric de Salt triguen 7 dies a saber que tenen el coronavirus

Setze treballadors i tres residents han donat positiu en coronavirus al geriàtric Les Vetes de Salt, és a dir, el 37% de la plantilla, ja que aquesta està formada per 43 persones. La directora de la residència, Àngels Teixidor, va assegurar a Diari de Girona que tots els casos –tant de residents com de treballadors– són asimptomàtics i que s'ha hagut d'afrontar un greu prolema: la tardança a rebre els resultats dels testos.

Les proves, relata la responsable de l'equipament, es van realitzar el dissabte 9 de maig passat, però no va ser fins ahir que el Departament de Salut els va comunicar els 16 casos positius de la plantilla. Com que els treballadors no presentaven símptomes, han seguit seguir al costat dels avis amb total normalitat durant els set dies que han estat esperant els resultats de les proves.

En aquest context, Salut va realitzar les proves als residents el 4 de maig i l'endemà mateix ja tenien els resultats amb 3 casos positius; «els vam aïllar immediatament», explica Teixidor. Cinc dies més tard d'haver fet els tests als avis, dos voluntaris de l'ONG Open Arms van presentar-se a la residència a fer les proves als treballadors però, a diferència del que va passar amb les PCR dels avis, aquesta vegada han hagut d'esperar una setmana a tenir els resultats. Al fil d'aquests fets, Teixidor expressa desacord i malestar pel fet que als treballadors no se'ls practiquessin els testos el mateix dia que als residents, és a di, el 4 de maig. Ara, lamenta la directora, després de tants dies estant en contacte amb els avis i vistos els resultats, «s'hauran de repetir les proves», perquè probablement hi ha avis que van donar negatiu al test de principis de mes que ara donaran positiu. Des de la residència denuncien que haurien d'haver tingut els resultats molt abans perquè treballen amb un col·lectiu molt vulnerable i asseguren que si els residents s'han contagiat «és perquè els vectors som els treballadors», ja que els usuaris no han rebut cap altre tipus de contacte amb l'exterior: «És impossile que s'hagin pogut infectar tocant alguna superfície; anem amb molt de compte, protegits i ho desinfectem tot minuciosament, fins i tot un cop per setmana venen a desinfectar els jardins i la part exterior de la residència», assegura la directora, que precisa, d'altra banda, que el contacte amb aquest col·lectiu és inevitable.

Teixidor apunta que mentre han estat esperant els resultats de les proves PCR dels treballadors s'han posat en contacte amb el CAP de Salt, amb Salut i el Servei d'Epidemiologia de Girona i que «ningú sabia què dir-nos sobre la demora». La directora de Les Vetes no amaga el seu enuig ni la seva indignació amb la situació. Afirma no tenir paraules per definir l'actuació de Salut.

La directora va incidir que a totes les residències «se'ns ha posat al mateix sac, acusant-nos de no ser previsors, i no és així». També va indicar que a Les Vetes des del principi de la crisi sanitària ningú ha presentat cap tipus de simptomatologia –«tampoc ara, que sabem el nombre de positius, tothom es troba bé»– i afegia que «ha sigut el departament qui no ha sabut respondre ara amb els tests». Aquestes proves PCR formen part del Projecte Orfeu impulsat per la Generalitat, i es va organitzar amb l'objectiu de realitzar 170.000 tests per fer un cribatge massiu.