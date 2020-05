Sis treballadors de l'ICS a Girona tenen la COVID-19

Sis treballadors de l'Institut Català de la Salut (ICS) de les comarques de Girona tenen el coronavirus. Un d'ells està ingressat per la malaltia, mentre que els altres cinc o bé es troben asimptomàtics o bé reposen a casa. Quatre d'ells són professionals que treballen a l'hospital Josep Trueta i els altres dos són de l'atenció primària. En total, la Unitat Bàsica de Prevenció ha fet 908 proves entre els professionals per detectar la covid-19. Dels professionals afectats, 191 han donat negatiu en la prova PCR de control: 134 al Trueta, i 57 a la primària. De tots ells prop del 97% s'han recuperat i han pogut tornar al seu lloc de feina. A la Regió Sanitària de Girona, la xifra d'hospitalitzacions, ahir, va tornar a caure i es va registrar 201 casos nous, 23 menys que el divendres. Es tracta de la dada més baixa des de fa un mes i mig, quan Salut va començar a difondre aquesta informació. De fet, ja és el quart dia consecutiu que la suma diària no sobrepassa els 300 casos diaris.

En el conjunt d'Espanya, la pandèmia del coronavirus va provocar ahir 102 noves morts en un dia, un 0,4% més, la xifra més baixa des de fa dos mesos. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, Catalunya segueix liderant aquest indicador amb 33 morts, i en segon i tercer lloc hi ha Madrid, que en suma 17, i Castella-la Manxa, amb 13 morts. Aquesta xifra no ha pujat en quatre comunitants autònomes ni a Ceuta i Melilla, i des de l'inici de la pandèmia ja han mort 27.563 persones.

Els contagis s'han incrementat un 0,23% respecte del dia anterior amb 539 casos, deu menys que el divendres. També lidera aquesta franja Catalunya, amb 123 nous casos que sumen la xifra total a la comunitat a 55.685 contagis. Castella i Lleó va registrar-ne 97 i Castella-La Manxa 74. A Espanya ja s'han detectat 230.698 casos amb proves PCR des que es va iniciar la pandèmia i s'han curat 144.446 persones.